توضيح: لماذا تم استبعاد إرلينغ هالاند من تشكيلة مانشستر سيتي في مباراة نيوكاسل رغم عدم إصابته بأي إصابة
هاالاند يغيب عن الملاعب لضمان لياقته البدنية لمواجهة ريال مدريد
يأتي هذا الغياب بعد إصابة في الكاحل تعرض لها خلال التدريبات الأسبوع الماضي، مما أدى إلى غيابه عن المباراة التي فاز فيها الفريق على ليدز، على الرغم من عودته القصيرة والمجهدة خلال التعادل 2-2 ضد نوتنغهام فورست في منتصف الأسبوع. مع اقتراب مباراة الذهاب الحاسمة في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد يوم الأربعاء المقبل، فإن قرار استبعاد المهاجم النجم من الرحلة إلى سانت جيمس بارك يؤكد على الإدارة الحذرة لحالته البدنية خلال مرحلة صعبة من الموسم.
راحة استراتيجية للنرويجي
على الرغم من القلق الأولي في سانت جيمس بارك، من المفهوم أن هالاند لم يتعرض لإصابة جديدة. بدلاً من ذلك، أفادت صحيفة مانشستر إيفنينج نيوز أن بيب جوارديولا اختار اتباع نهج حذر، مع إعطاء الأولوية للياقة البدنية للمهاجم على المدى الطويل استعداداً لمباراة دوري أبطال أوروبا المقبلة ضد ريال مدريد. قلل جوارديولا من المخاوف، مشيراً إلى أن التركيز ينصب على تدريب هالاند جيداً قبل يوم الأربعاء بدلاً من الجلوس على مقاعد البدلاء في نيوكاسل.
تغييرات جذرية من قبل جوارديولا
كان استبعاد هالاند جزءًا من مجموعة من التغييرات الجذرية التي أجراها جوارديولا. تم تكليف عمر مرموش بقيادة الهجوم، بينما حصل سافينهو وجيريمي دوكو على فرصة المشاركة في التشكيلة الأساسية بعد تعافيهما من الإصابة. في قلب الدفاع، تم تسليم شارة القيادة إلى جون ستونز، بينما ظل ماتيوس نونيس هو الوحيد من تشكيلة منتصف الأسبوع الذي احتفظ بمكانه في الفريق.
الأنظار تتجه إلى البرنابيو
التناوب الكبير في التشكيلة يسلط الضوء على التوازن الذي يحافظ عليه جوارديولا في ظل استمرار مانشستر سيتي في المنافسة على ثلاث جبهات. على الرغم من التغييرات، أكد مدرب مانشستر سيتي أن كأس الاتحاد الإنجليزي لا يزال يمثل أولوية. وفي تصريح له يوم الجمعة، قال جوارديولا: "كم عدد المباريات النهائية التي خضناها في السنوات الأخيرة، وكم عدد مباريات نصف النهائي؟ الكثير. هذا يعني أن كأس الاتحاد الإنجليزي مهم للغاية. سنسافر إلى نيوكاسل للفوز بالمباراة والتأهل إلى الدور التالي".
