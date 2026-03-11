تورينو، زاباتا سيصبح لاعباً حراً في الصيف؟ الشرط الجزائي وخطة النادي

دوفان - الذي يبلغ من العمر 35 عامًا - جدد عقده مع تورينو في أبريل 2025 وتم تمديده من 2026 إلى 2027 براتب كبير قدره 2.5 مليون صافي، أي 5 ملايين إجمالي. تم اتخاذ القرار من قبل أوربانو كايرو ودافيد فاجناتي ووافق عليه المدرب باولو فانولي. وكما تذكر صحيفة تورينو، كان هذا التجديد بمثابة رسالة إلى المجموعة، إلى غرفة الملابس: تم منح الثقة لمهاجم كان في ذلك الوقت في وضع صعب. في الواقع، لم يكن قد تعافى بعد من الإصابة الخطيرة في الرباط الصليبي الأمامي والغضروف المفصلي الداخلي والغضروف المفصلي الجانبي.

بعد تجاوز الإصابة، كان ما أصبح لاحقًا قائد تورينو الجديد قد قدم موسمًا رائعًا سجل فيه 12 هدفًا و4 تمريرات حاسمة في 35 مباراة، لكنه لم يتمكن من تكرار ذلك في المواسم التالية - بعد الإصابة - حيث سجل 5 أهداف فقط في عامين، وهو رصيد ضئيل جدًا بالنسبة للاعب سجل 126 هدفًا في الدوري الإيطالي، وقد يتعرض مستقبله مع تورينو للخطر الآن بسبب بند في عقده.