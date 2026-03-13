تودور: «لم أكن أعتقد أن الوضع بهذه الخطورة». توتنهام يعمل جاهدًا للبحث عن بديل

ربما تكون هذه هي المرة الأخيرة التي يتحدث فيها إيغور تودور في مؤتمر صحفي بصفته مدربًا لتوتنهام. بعد الهزيمة الثقيلة بنتيجة 5-2 على أرض أتلتيكو مدريد في مباراة الذهاب من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، والتي شابتها أخطاء الحارس البديل كينسكي في الربع الأول من المباراة، يتعين على توتنهام حصد النقاط أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يتقدم الفريق بفارق نقطة واحدة فقط عن منطقة الهبوط.