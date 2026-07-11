وكانت هناك تكهنات بأن الانتقادات اللاذعة التي وجهها توخيل للحكام عقب المباراة ربما تكون قد أثرت على القرار، لكن المدرب الإنجليزي أصر على أنه لم يتلقَ أي تفسير من الفيفا. وفي المؤتمر الصحفي، سُئل توخيل عما إذا كان قد تلقى أي تواصل من الفيفا بشأن قرار إيقاف جاريل كوانساه لمباراتين وما إذا كانت انتقاداته لعبت دورًا في ذلك. فأجاب: "لا، لا أعتقد ذلك، كما أننا لم نتلقَّ أي تفسير".

وهنا تدخلت المسؤولة الإعلامية في الفيفا مضيفة بصيغة مازحة: "إذا كنتم تريدون ردًا من الفيفا، فأرسلوا رسالة إلى البريد الإلكتروني media@fifa.com"، ما أثار موجة من الضحك في قاعة المؤتمر.

وأعرب توخيل عن إحباطه بعد الفوز على المكسيك، مشككًا في مستوى التحكيم ومدى ثبات قراراته: "الأمر ليس جيدًا بما يكفي. الحكام ليسوا جيدين بما يكفي. الحكم الرابع ليس جيدا بما يكفي، هذه هي الخلاصة. هل كان هناك خطأ واضح وصريح لكي تُحتسب ركلة جزاء المكسيك؟ بالتأكيد لا، ولكن تقنية الفيديو تتدخل وتقلب موقفًا لم يحتسب فيه الحكم حتى خطأً عاديًا. هذا غير مقبول".



