وتشمل الاستعدادات لمباراة الولايات المتحدة أيضًا قائمة احتياطية سرية من اللاعبين الذين يجب أن يكونوا مستعدين لترك كل شيء في حال وقوع إصابة. وكشف توخيل أنه تحدث إلى حوالي 50 لاعبًا قبل الإعلان عن تشكيلته النهائية المكونة من 26 لاعبًا، وأن رد فعل أولئك الذين لم يتم اختيارهم قد أثر على من بقي في قائمة البدلاء ذات الأولوية القصوى.

وأوضح توخيل نهجه تجاه حالة الاستعداد، قائلاً: "أولاً وقبل كل شيء، لا نريد أن يصاب أي لاعب، لكننا ندرك إمكانية استدعاء لاعبين. وجميع اللاعبين يعرفون ذلك. كانت الصياغة في المكالمات الهاتفية مختلفة قليلاً بالنسبة للاعبين الذين كانوا قريبين جدًا من تلقي مكالمة، وقلنا لهم: 'اسمع، أنت في مرتبة عالية جدًا على القائمة'، لكن دون أن نعدهم بشيء.

"ما زلت أعتقد أن ذلك يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا: من بين المدافعين ومن بين لاعبي الوسط يحتاج إلى الاستبدال؟ لذلك لا يمكنك أن تقول على الفور، إذن سأختارك، ولم أفعل ذلك. كانت الصياغة مختلفة نوعًا ما. بالنسبة لأولئك الذين كانوا قريبين، ولأكون صريحًا تمامًا، فإن رد فعل اللاعبين تجاه خيبة الأمل يلعب دورًا أيضًا. لأنني تعلمت الكثير أمس من جميع المكالمات الهاتفية. وقد أعطاني ذلك تأكيدًا بشأن من سيجيب على الهاتف بسعادة عندما نتصل به. حتى في أستراليا أثناء العطلة. من سيكون، ومتى يجب أن أكون في المكان المحدد؟"