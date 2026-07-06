Goal.com
مباشر

لا تفوت أي لحظة من كأس العالم

بطاقتك الشاملة للوصول إلى النتائج والتحديثات المباشرة والتحليلات
استكشف
Belgium Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
علي رفعت

توخيل وبلاتر يهاجمان الفيفا وكورتوا يتحدى بالوجون.. والاتحاد البرازيلي يدافع عن حكم الواقعة!

فولارين بالوجون
الولايات المتحدة الأمريكية ضد بلجيكا
الولايات المتحدة الأمريكية
بلجيكا
كأس العالم
توماس توخيل

واقعة بالوجون تستمر في حصد الاهتمام في كأس العالم!

اتسعت رقعة الأزمة السياسية والقانونية التي تهز أركان كأس العالم 2026، عقب قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم الاستثنائي بإلغاء عقوبة إيقاف المهاجم الأمريكي فولارين بالوجون قبل مواجهة بلجيكا في ثمن النهائي.

حيث شن الألماني توماس توخيل المدير الفني لمنتخب إنجلترا، والمدير السابق للفيفا جوزيف بلاتر، هجومًا حادًا على المنظمة الدولية واتهماها بفتح باب المجاملات السياسية.

في حين أعلن الاتحاد البلجيكي رسميًا طعنه في شرعية اللقاء متهمًا الفيفا بالخداع الصريح ومحاصرة أسئلته بالصمت المريب.

  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    توخيل يفتح النار ويتساءل عن معايير العدالة الرياضية


    أبدى الألماني توماس توخيل مدرب منتخب الأسود الثلاثة، استنكاره الشديد لقرار العفو الإداري الذي منح أصحاب الأرض ميزةً غير عادلة، واصفًا الإجراء بأنه يهدد مصداقية القرارات التحكيمية مستقبليًا.

    وقال توخيل: "أين يبدأ هذا الأمر وأين ينتهي؟ هل يمكننا إلغاء البطاقات أم لا؟ ما هي المعايير؟ وما الذي يحدث؟ نعم، سؤال ما هو الحد هو السؤال الذي لا أملك إجابة عنه، وأين سينتهي هذا؟ هل نستأنف إذا كانت البطاقة الصفراء ليست صفراء؟ هل نعتقد أنها لم تكن بطاقة حمراء، أم أن شخصًا آخر يعتقد ذلك؟ هذا هو سؤالي وأنا لا أملك إجابة".

    وأضاف عن مبررات العفو واستبعاد لاعبه جاريل كوانساه الذي طرد أمام المكسيك: "من الذي ألغى هذا القرار إذن؟ ومتى؟ ولأي أسباب؟ وأين سيتوقف هذا الآن؟ هذا أمر غريب بالنسبة لي، نحن نريد فقط الثبات في القرارات، والبطاقة الصفراء بعد الدقيقة الأولى لديكلان رايس يمكننا مناقشتها إلى ما لا نهاية، وأنا أعتقد أنها لم تكن تستحق بطاقة، فهل يمكننا إلغاءها؟ وهل يمكن لفرنسا إلغاء بطاقة أوليسي الصفراء التي لم تكن مستحقة؟ أين ينتهي هذا؟ أنا لا أعرف القواعد، ولست الشخص المناسب لأسأله، سأنتظر وأرى ما سيحدث".


    • إعلان
  • Sepp BlatterIMAGO

    بلاتر يهاجم إنفانتينو ويؤكد: كرتنا ليست مسرحًا للسياسيين

    دخل السويسري جوزيف بلاتر، رئيس الفيفا السابق، على خط المواجهة منتقدًا البدعة الإدارية التي انتهجها الرئيس الحالي جياني إنفانتينو عقب تلقيه اتصالًا مباشرًا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقال بلاتر: "إلى أين تذهبين يا فيفا؟ لا ينبغي لكرة القدم أبدًا أن تصبح ملعبًا للسلطة السياسية، والبطاقات الحمراء لا يتم التراجع عنها بسبب العلاقات والروابط السياسية، بل يتم إلغاؤها بناءً على القواعد والأدلة والهيئات المستقلة، وإذا تدخل رئيس أمريكي لدى رئيس الفيفا وتمت تبرئة لاعب فجأة قبل مباراة إقصائية في كأس العالم، فإن السؤال يصبح حتميًا: إلى أين تذهبين يا فيفا؟".


  • Belgium v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    كورتوا يعلن الجاهزية الفنية والاتحاد البرازيلي يحمي كلاوس


    لم يقف الحارس البلجيكي تيبو كورتوا مكتوف الأيدي أمام هذه التجاوزات، بل أعلن التحدي الفني لبالوجون وصاحب الأرض متسلحًا بالدعم التكتيكي، وعن خطة إيقاف بالوجون قال كورتوا: "نحن مستعدون لجميع اللاعبين، ومدرب حراس المرمى لدينا قام بالفعل بإعداد كافة التحليلات، بما في ذلك ركلات الترجيح التي ينفذها بالوجون وملفه الشخصي، لذلك بالنسبة لنا هذا لا يغير أي شيء، وسنكون مستعدين للفريق الذي سيبدأ اللعب وأيضًا للاعبين الذين يشاركون أثناء المباراة".

    وأضاف عن تطلعه لمواجهة إسبانيا في الأدوار المقبلة: "نعلم أن مباراة الغد ستكون صعبة للغاية ضد المنتخب المضيف، وفي نهاية المطاف يكون الملعب بأكمله يهتف ضدك، هم يريدون الفوز علينا بشدة ونحن نريد الفوز أيضًا، وبعد ذلك ما سيحدث بعد ذلك يمكنك مواجهة البرتغال أو إسبانيا، وأعتقد أن كليهما يمكن اعتبارهما من الفرق المرشحة".

    وأكمل: " إسبانيا فريق توج باليورو قبل عامين وهي واحدة من الفرق المرشحة وتمتلك مواهب شابة ولكن أيضًا لاعبين ذوي خبرة، وهي منافس كبير، وبعد أحد عشر عامًا من اللعب في إسبانيا أصبحت بمثابة بيت ثان لي، لذا فإن مواجهتها في كأس العالم ستكون أمرًا جميلًا للغاية".


    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل
  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    بيان الاتحاد البرازيلي


    تزامن هذا الصراع المعقد مع خروج الاتحاد البرازيلي لكرة القدم ببيان رسمي لحماية الحكم البرازيلي رافائيل كلاوس الذي تعرض لاتهامات وتشكيك في نزاهته من دونالد ترامب عقب إشهاره البطاقة الحمراء لبالوجون إثر تدخله العنيف ضد مدافع البوسنة طارق محرموفيتش.

    وجاء في بيان الاتحاد البرازيلي: "رافائيل كلاوس عضو في طاقم التحكيم المحترف للاتحاد البرازيلي، وهو معترف به عالميًا كأحد أفضل الحكام العاملين حاليًا".

    وأضاف: "مسيرته تتميز بالتميز الفني والسلوك الأخلاقي والاحترام المطلق لكرة القدم، وطوال تاريخه الكامل لا يوجد شيء يشوه سمعته أو يدعم أي نوع من الشكوك، والاتحاد البرازيلي يرفض أي تلميح يلقي بظلال من الشك على نزاهة رافائيل كلاوس، فهو محترف مثالي تدعم مسيرته التقييمات الفنية والأداء المتسق وثقة المسابقات الوطنية والدولية الكبرى".


كأس العالم
الولايات المتحدة الأمريكية crest
الولايات المتحدة الأمريكية
أمريكا
بلجيكا crest
بلجيكا
بلجيكا