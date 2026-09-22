رغم بلوغه التاسعة والأربعين .. توتي يكشف عن هوية فريقين كبيرين في إيطاليا حاولا ضمه!

وقال توتي عن فكرة عودته للعب مؤخرًا: كان جيلاردينو يبلغ من العمر 42 عامًا، وفابريجاس 37، لذا كنت سأكون أكبر بمقدار 6 و11 عامًا على التوالي ممن كانوا يتقاضون أجرًا ليخبروني بما يجب أن أفعله. إنها ليست أساطير حضرية، بل هي الحقيقة الخالصة. لا تُصدَّق، لكنها حقيقية. جنونية.

للحفاظ على لياقتي كنت ألعب كل مساء اثنين كرة القدم الثمانية، أي كرة القدم بثمانية لاعبين كما يوحي الاسم، وربما هي أيضًا رياضة المتقاعدين إلى حدٍ ما، رياضة ما بعد العمل، لكنني كنت أستمتع وأسجّل الأهداف أيضًا، بجسم ممتلئ قليلًا، لكن حالتي البدنية لم تكن سيئة. كنت أبلي حسنًا، فالمرء لا ينسى كيف يلمس الكرة، وكيف يسدد الركلات الحرة أو يصنع تمريرة حاسمة.

كنت أحب المزاح في المقابلات، وأسخر قليلًا من بعض الصحفيين الذين يمرون من هناك، بالطريقة التي أعرف أنا وحدي كيف أفعلها: «أنا جاهز للعودة». والواقع أن تلك المزحة سمعها الجميع. وأحدهم راودته فكرة مجنونة.

"فرانشيسكو، إذا كنت جاهزًا، فعُد إذًا حقًا".