Goal.com
مباشر
Antonio Rudiger Real Madrid 2025-26Getty
Gianluca Minchiotti

ترجمه

توتوسبورت - يوفنتوس، فكرة روديجر مطروحة: تم الحصول على معلومات، التفاصيل

يضع النادي البيضاء والبيضاء نصب عينيه اللاعبين المتاحين مجاناً: ويظهر اسم المدافع الألماني الذي تنتهي عقده مع ريال مدريد

تفكر يوفنتوس في سوق الانتقالات القادم وتواصل اتصالاتها مع العديد من اللاعبين، لا سيما أولئك الذين سيصبحون لاعبين أحراراً. ووفقاً لما أوردته صحيفة «توتوسبورت»، فإن النادي «البيانكوني» يحلم بصفقة كبيرة من بين هؤلاء: أنطونيو روديجر، الذي ينتهي عقده مع ريال مدريد.


المدافع الألماني، المولود عام 1993، لديه عقد حتى 30 يونيو 2026، ولم تظهر حتى الآن أي إشارات ملموسة نحو تجديد عقده مع الفريق الملكي. في هذا الموسم، غاب لاعب تشيلسي السابق عن عدة مباريات بسبب إصابة في الفخذ أولاً، ثم بسبب بعض المشاكل في الركبة، وهو يستعيد تدريجياً مستواه. من جانبها، تتابع يوفنتوس عدة أسماء للدفاع، من بينهم على سبيل المثال ماركوس سينيسي، لكنها لا تريد أن تقتصر على الأرجنتيني: ولهذا السبب بالذات، وفقاً لـ Tuttosport، بدأ النادي البيانيكوني الاتصالات لاستكشاف الموقف مع روديجر. وقد يكون هذا الارتباط قد بدأ بفضل... زيغروفا.


نعم، لأن المدافع الألماني يتابعه ضمن فريقه المرافق وكيله حسن جيتينكايا، وهو نفسه الذي عمل على جلب اللاعب الكوسوفي إلى تورينو الصيف الماضي، وذلك بفضل علاقاته الممتازة مع المدير التنفيذي داميان كومولي.

  • العلاقة مع سباليتي

    وفي يوفنتوس، سيلتقي روديجر مجدداً بلوتشيانو سباليتي، الذي دربه في موسمي 2015/2016 و2016/2017 مع روما. وبفضل المدرب الحالي لليوفنتوس، أصبح المدافع الألماني أحد أعمدة الفريق الأصفر والأحمر، وجذب انتباه العديد من الأندية الأوروبية، لدرجة أن تشيلسي اشتراه في عام 2017 مقابل 35 مليون يورو. باختصار، إنها ورقة أخرى يمكن أن تعتمد عليها يوفنتوس في إطار هذا الحلم المحتمل في سوق الانتقالات.



    • إعلان

  • الصيغة

    ووفقاً لصحيفة «توتوسبورت»، فإن يوفنتوس تدرس حالياً الشروط والتفاصيل اللازمة لتلبية مطالب المدافع، الذي لا يزال يحظى باهتمام كبير سواء في الدوري الإنجليزي الممتاز أو في المملكة العربية السعودية. ويبدو أن يوفنتوس تعتزم تقديم عقد لمدة عامين، على الرغم منأن قيمة الراتب لا تزال تشكل عقبة كبيرة، نظراً لأن اللاعب الألماني يتقاضى حوالي 7 ملايينيورو صافية سنوياً.


الدوري الإيطالي
يوفنتوس crest
يوفنتوس
يوفنتوس
ساسولو crest
ساسولو
ساسوولو