توتوسبورت - يوفنتوس، فكرة روديجر مطروحة: تم الحصول على معلومات، التفاصيل

تفكر يوفنتوس في سوق الانتقالات القادم وتواصل اتصالاتها مع العديد من اللاعبين، لا سيما أولئك الذين سيصبحون لاعبين أحراراً. ووفقاً لما أوردته صحيفة «توتوسبورت»، فإن النادي «البيانكوني» يحلم بصفقة كبيرة من بين هؤلاء: أنطونيو روديجر، الذي ينتهي عقده مع ريال مدريد.





المدافع الألماني، المولود عام 1993، لديه عقد حتى 30 يونيو 2026، ولم تظهر حتى الآن أي إشارات ملموسة نحو تجديد عقده مع الفريق الملكي. في هذا الموسم، غاب لاعب تشيلسي السابق عن عدة مباريات بسبب إصابة في الفخذ أولاً، ثم بسبب بعض المشاكل في الركبة، وهو يستعيد تدريجياً مستواه. من جانبها، تتابع يوفنتوس عدة أسماء للدفاع، من بينهم على سبيل المثال ماركوس سينيسي، لكنها لا تريد أن تقتصر على الأرجنتيني: ولهذا السبب بالذات، وفقاً لـ Tuttosport، بدأ النادي البيانيكوني الاتصالات لاستكشاف الموقف مع روديجر. وقد يكون هذا الارتباط قد بدأ بفضل... زيغروفا.





نعم، لأن المدافع الألماني يتابعه ضمن فريقه المرافق وكيله حسن جيتينكايا، وهو نفسه الذي عمل على جلب اللاعب الكوسوفي إلى تورينو الصيف الماضي، وذلك بفضل علاقاته الممتازة مع المدير التنفيذي داميان كومولي.