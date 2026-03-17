توتوسبورت - يوفنتوس-سباليتي: عقد قصير الأمد لتحقيق الانتصارات الفورية، مطالب المدرب

الانتظار متواصل لصدور الإعلان الرسمي عن تجديد عقد سباليتي مع يوفنتوس: المدة والشروط

يبدو أن يوفنتوس ولوتشيانو سباليتي يقتربان أكثر فأكثر من مواصلة العمل معاً. وفقاً لما أوردته صحيفة «توتوسبورت»، يبدو أن المدرب التوسكاني مستعد لتجديد عقده حتى عام 2027، مع خيار التمديد لموسم إضافي. إنه خيار مدروس: لا قيود طويلة الأمد، بل رغبة واضحة في إحداث تأثير فوري على مشروع «البيانكونيري».

في الواقع، يبدو أن سباليتي قد وضع شروطه بالفعل: دور محوري في القرارات الفنية وكلمة مسموعة في تحركات سوق الانتقالات. وليس من قبيل الصدفة أن الإدارة تستعد لتسريع الاستفادة من الفرص المجانية لتعزيز التشكيلة استعداداً للموسم المقبل.

  • تم التوصل إلى اتفاق

    أدت المفاوضات التي جرت خلال الأسابيع الأخيرة إلى التوصل إلى اتفاق مبدئي بين الطرفين. وقد تم التوصل إلى هذا الاتفاق أيضًا من خلال التشاور مع اللاعبين: فقد شارك اللاعبون الأكثر تمثيلاً في تقييم المدرب. فإذا كان الجميع في الخريف الماضي غير مقتنعين بتعيينه – في ظل تزايد شعبية بدائل مثل رافاييل بالادينو – فإن الرأي الداخلي قد تغير اليوم بشكل جذري.

    أقنع سباليتي الجميع بأفكاره في اللعب وإدارته للفريق، مستعيداً التماسك والهدوء لفريق كان قد أظهر في الماضي القريب تصدعات واضحة.

    • إعلان

  • المناخ والطموحات

    تسود الآن أجواء مختلفة في ملعب «كونتيناسا»: الفريق متحد ويعمل بحماس واستعاد توازنه. كما يشعر المدرب بأنه منخرط تماماً في المشروع ولا يبحث عن فرص أخرى، ولا يربط مستقبله بالترتيب النهائي في الدوري.

    رؤيته واضحة: دورة قصيرة لكن طموحة، بهدف الفوز على الفور. سباليتي مقتنع بأن يوفنتوس تمتلك بالفعل أساساً متيناً، وبأنها، مع 5-6 تعاقدات موجهة، يمكن أن تصبح قادرةعلىالمنافسة فوراً على الألقاب الوطنية.

    الآن لم يتبق سوى الخطوة الأخيرة: التوقيع. بعد ذلك يمكن أن يبدأ رسمياً الفصل الجديد للبيانكونيري.

يوفنتوس
ساسولو
