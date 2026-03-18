محادثة قد تتطور إلى ما هو أكثر من ذلك. بعد بضعة أشهر، عندما يتأكد ميلان من مشاركته في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل ويتمكن من التفاوض بشأن عائدات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA). وفقاً لما نشرته صحيفة«توتوسبورت»، التقى إيغلي تاري، المدير الرياضي للروسونيري، الأسبوع الماضي على العشاء مع أليساندرو موغي، الوكيل الذي يمثل المهاجم الإيطالي-الأرجنتيني ماتيو ريتيغي. في الوقت الحالي، لا يوجد شيء ملموس، لكن اسم لاعب أتالانتا السابق يجب أن يُضاف إلى قائمة المرشحين لقيادة الهجوم في الموسم المقبل الذي سيشهد صراع ميلان للفوز بلقب الدوري الإيطالي.
توتوسبورت - ميلان، لقاء بين المدير الرياضي تاري ووكيل ماتيو ريتيغي، مهاجم فريق القضية
سجل دائمًا ريتيغي
ليس سراً أن ميلان يعتزم تجديد خط هجومه هذا الصيف، والتعاقد مع مهاجم رقم 9 جديد. لاعب يمكن الاعتماد عليه، جاهز، ومهاجم حقيقي. لاعب لا يشبه الاستثمارات الأخيرة، التي وصفت بالفشل لأسباب مختلفة (موراتا، جيمينيز وفولكروغ). بالإضافة إلى كين، وغابرييل جيسوس (الذي لديه نفس وكيل أعمال أليجري)، وليفاندوفسكي (الذي سيغادر برشلونة ويحظى باهتمام شيكاغو فاير، نادي الدوري الأمريكي لكرة القدم)، هناك أيضًا مهاجم القاديسيّة ضمن الأسماء التي تراقبها إدارة ميلان. بعد فوزه بلقب هداف الدوري الإيطالي في موسم 2024-25، برصيد 25 هدفاً في 36 مباراة، يواصل لاعب جنوة السابق تألقه في الدوري السعودي للمحترفين: فقد سجل 15 هدفاً في 25 مباراة.
كم تبلغ تكلفة ريتيغي؟
لم يقرر ميلان بعد أي لاعب سيراهن عليه بكل قوته، لكن اسم ريتيغي يستحق النظر. على الرغم من أن الصفقة أبعد ما تكون عن البساطة. ينتهي عقده مع القضائية في عام 2029، وتكاليفه ليست منخفضة على الإطلاق. قبل عام، استثمر النادي السعودي 68.5 مليون يورو لانتزاعه من أتالانتا، ووفقًا للشائعات، فقد ضمن للمهاجم الإيطالي راتبًا إجماليًا يبلغ 20 مليون يورو سنويًا. وهي أرقام لا يستطيع ميلان الوصول إليها بالطبع. ريتيغي، الذي يعيش حياة مريحة في السعودية ولا ينوي بالتأكيد فرض انتقاله، سيعود بسرور إلى إيطاليا، كما أن فكرة اللعب في أحد الأندية الأكثر فوزًا بالبطولات تثير اهتمامه.
يتدرب بمفرده من أجل إيطاليا
يتواجد ريتيغي هذه الأيام في فلورنسا، استعداداً للمباراة ضد أيرلندا الشمالية، التي تعتبر حاسمة لمواصلة الحلم بالتأهل إلى كأس العالم. بعد توقف الدوري السعودي بسبب التوترات في الشرق الأوسط، قرر لاعب أتالانتا السابق العودة مبكراً إلى إيطاليا حتى لا يتأثر لياقته البدنية. أبلغ غاتوسو والاتحاد بذلك، واستأجر منزلاً وقرر أن يتدرب بمفرده مع مدرب لياقة بدنية، في انتظار استدعاء المنتخب الوطني، المتوقع يوم الجمعة.