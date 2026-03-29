توتنهام يطرد إيغور تودور بعد سبع مباريات فقط في غضون 44 يوماً، حيث كانت الهزيمة المذلة أمام نوتنغهام فورست القشة التي قصمت ظهر البعير

قرر نادي توتنهام إجراء تغيير آخر على مقاعد البدلاء، في ظل خطر هبوطه إلى دوري الدرجة الثانية، حيث تم إنهاء عقد تودور - الذي كان من المقرر أن يستمر حتى يتم تعيين مدرب دائم في الصيف - قبل موعده.

وجاء في بيان على الموقع الرسمي للنادي: "يمكننا تأكيد أنه تم الاتفاق بشكل متبادل على مغادرة المدرب الرئيسي إيغور تودور للنادي على الفور. كما غادر توميسلاف روجيتش وريكاردو راغناتشي مناصبهم كمدرب حراس المرمى ومدرب اللياقة البدنية على التوالي.

"نشكر إيغور وتوميسلاف وريكاردو على جهودهم خلال الأسابيع الستة الماضية، التي عملوا فيها بلا كلل. كما نعرب عن تعاطفنا مع إيغور في الفاجعة التي أصابته مؤخرًا، ونرسل دعمنا له ولعائلته في هذه الأوقات الصعبة. وسيتم الإعلان عن مستجدات بشأن المدرب الرئيسي الجديد في الوقت المناسب."