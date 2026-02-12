Getty
توتنهام يضع نصب عينيه مدرب ليفربول السابق كحل قصير الأمد بعد إقالة توماس فرانك
- (C)Getty Images
خبرة هايتينغا في اللعب والتدريب
يعرف اللاعب الدولي الهولندي السابق كل شيء عن الدوري الإنجليزي الممتاز داخل الملعب وخارجه. قضى فترة مع إيفرتون وفولهام كلاعب، قبل أن ينتقل إلى التدريب مع أياكس.
بعد فترة قضاها كمدرب مؤقت في أمستردام، انضم هيتينغا إلى مدربه السابق في إيفرتون ديفيد مويس في وست هام في سبتمبر 2023. بعد رحيل الاسكتلندي عن ملعب لندن، انتقل إلى ليفربول في 2024، حيث انضم إلى زميله الهولندي آرني سلوت في أنفيلد.
ترك هيتينغا هذا المنصب لتولي مسؤولية تدريب أياكس في صيف 2025، لكنه لم يستمر سوى بضعة أشهر هناك، حيث تم إعفاؤه من مهامه في نوفمبر بعد أن حقق خمسة انتصارات من 15 مباراة. عاد إلى إنجلترا كجزء من طاقم فرانك في توتنهام في يناير 2026.
استراحة قبل موعد ديربي شمال لندن مع أرسنال
أصبح المدرب الدنماركي فرانك عاطلاً عن العمل بعد ثمانية أشهر من توليه مسؤولية توتنهام، حيث يتعين على النادي الذي وقع في خطر الهبوط هذا الموسم اتخاذ قرارات مهمة. وتزعم صحيفة ديلي ميل أن هيتينغا "من بين المرشحين البارزين كحل قصير الأجل".
وتضيف الصحيفة أن القرار سيتخذ في "الأيام المقبلة". إذا تم تكليف هايتينغا بالإشراف على الأحداث حتى نهاية الموسم، فسيتعين على توتنهام "إعادة تزويد المناصب التدريبية من حوله لأن بعض موظفي فرانك، الذين جاء معظمهم معه من برينتفورد، سيغادرون أيضًا".
يتمتع توتنهام بموقع متميز حيث أن الوقت في صالحه عندما يتعلق الأمر بترتيب شؤونه التدريبية. لن يعود الفريق إلى الملاعب حتى مواجهته لغريمه التقليدي أرسنال في ديربي شمال لندن يوم 22 فبراير. لن يعود اللاعبون إلى معسكر تدريب النادي حتى يوم الاثنين بعد أن منحهم فرانك إجازة لمدة خمسة أيام.
- Getty Images Sport
كيان يعود إلى توتنهام؟ أسماء أخرى مطروحة
وذكرت صحيفة "ذا ميل" أن "روبي كين هو اسم آخر تم النظر فيه"، حيث يتولى المهاجم السابق لتوتنهام حالياً مسؤولية تدريب فريق فيرينكفاروس المجري، الذي قاده إلى صدارة الدوري المحلي وإلى مرحلة التصفيات في الدوري الأوروبي.
يعتقد توتنهام أن كين "بفضل علاقاته بالنادي وشخصيته النشطة، قد يحفز المشجعين واللاعبين، على الرغم من أنه من غير المعروف ما إذا كان سيفكر في تولي منصب مؤقت". كما تم ذكر اسم روبرتو دي زيربي بعد رحيله عن فريق مرسيليا في الدوري الفرنسي. يتمتع الإيطالي بخبرة في الدوري الإنجليزي الممتاز من خلال فترة عمله مع برايتون.
بوتشيتينو يترك الباب مفتوحًا للعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز
ومع ذلك، فإن بوكيتينو هو من يريده مجلس إدارة توتنهام ومشجعوه حقًا - حيث هتف المشجعون باسم الأرجنتيني خلال هزيمتهم 2-1 على أرضهم أمام نيوكاسل، والتي كانت آخر مباراة لفرانك.
وقد قاد سبورز سابقًا إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في 2019، وترك الباب مفتوحًا للعودة إلى كرة القدم الإنجليزية، حيث قال لبي بي سي سبورت في ديسمبر 2025: "نعم، أشاهد الكثير. الدوري الإنجليزي الممتاز هو الأفضل في العالم. بالطبع، أفتقده. أنا سعيد جدًا في الولايات المتحدة، لكنني أفكر دائمًا في العودة يومًا ما. إنه الدوري الأكثر تنافسية، وبالطبع أود العودة مرة أخرى".
بوتشيتينو مرتبط بعقد مع الولايات المتحدة حتى الصيف فقط، لكنه يركز على كأس العالم على أرضه في الوقت الحالي. إذا قرر توتنهام تأجيل التعيين الدائم حتى نهاية الموسم - حيث يضع ثقته الفورية في لاعبين مثل هايتينجا - فإن صحيفة ميل تذكر أن مدربين آخرين يقتربون من نهاية عقودهم، مثل مدرب بورنموث أندوني إيراولا، سيدخلون أيضًا في الحسبان.
ترجمة آلية بواسطة GOAL-e
إعلان