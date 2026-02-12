توتنهام يضع نصب عينيه مدرب ليفربول السابق كحل قصير الأمد بعد إقالة توماس فرانك

يعرف اللاعب الدولي الهولندي السابق كل شيء عن الدوري الإنجليزي الممتاز داخل الملعب وخارجه. قضى فترة مع إيفرتون وفولهام كلاعب، قبل أن ينتقل إلى التدريب مع أياكس.

بعد فترة قضاها كمدرب مؤقت في أمستردام، انضم هيتينغا إلى مدربه السابق في إيفرتون ديفيد مويس في وست هام في سبتمبر 2023. بعد رحيل الاسكتلندي عن ملعب لندن، انتقل إلى ليفربول في 2024، حيث انضم إلى زميله الهولندي آرني سلوت في أنفيلد.

ترك هيتينغا هذا المنصب لتولي مسؤولية تدريب أياكس في صيف 2025، لكنه لم يستمر سوى بضعة أشهر هناك، حيث تم إعفاؤه من مهامه في نوفمبر بعد أن حقق خمسة انتصارات من 15 مباراة. عاد إلى إنجلترا كجزء من طاقم فرانك في توتنهام في يناير 2026.