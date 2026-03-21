توتنهام يستهدف حارسين من منتخب إنجلترا و"مانويل نوير الجديد" في سوق الانتقالات الصيفي

وفقًا لصحيفة «ديلي ميل»، يهتم توتنهام بالتعاقد مع حارس مرمى منتخب ألمانيا تحت 21 عامًا نواه أتوبولو من نادي فرايبورغ، كما يبحث النادي عن كل من دين هندرسون وجيمس ترافورد، اللذين يلعبان في كريستال بالاس ومانشستر سيتي على التوالي، في إطار خططه المحتملة لاستبدال فيكاريو، خاصة مع تزايد الشائعات حول انتقاله إلى إنتر ميلان. يخوض توتنهام معركة البقاء، ويواجه مباراة حاسمة ضد نوتنغهام فورست يوم الأحد، لكن النادي يدرك أن الحارس الدولي الإيطالي من المرجح أن يغادر في الصيف وسط اهتمام إنتر به، ولذلك يبحث عن بدائل. قد يغادر أنتونين كينسكي أيضًا بعد أدائه المخيب للآمال في دوري أبطال أوروبا ضد أتلتيكو مدريد، على الرغم من أنه قد ينتقل على سبيل الإعارة بدلاً من الانتقال مقابل مبلغ مالي.

سيكلف ترافورد حوالي 35 مليون جنيه إسترليني، ويُنظر إلى أتوبولو على أنه خيار أكثر فعالية من حيث التكلفة، حيث ينتهي عقده في عام 2027 دون أي خطط لتجديده.