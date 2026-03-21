توتنهام "يرحب" بإيفانجيلوس ماريناكيس رغم التهديد القانوني الذي وجهه مالك نوتنغهام فورست للنادي
التوترات تهدأ قبيل اجتماع بالغ الأهمية
أبدى نادي توتنهام رغبته في تجاوز الخلافات مع نادي فورست من خلال استقبال ماريناكيس في ملعب توتنهام هوتسبير. وكان الملياردير اليوناني قد هدد توتنهام باتخاذ إجراءات قانونية في السابق عقب فشل صفقة انتقال لاعب الوسط النجم جيبس-وايت، الأمر الذي أثار غضب إدارة فورست بسبب انتهاكات مزعومة للسرية. وعلى الرغم من العداء السابق، بما في ذلك التقارير التي أفادت بأن فورست فكر في تقديم شكوى رسمية إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بشأن نزاع حول بند الإفراج البالغ 60 مليون جنيه إسترليني، فقد قلل مسؤولو توتنهام من أهمية هذا الخلاف. ووفقاً لصحيفة "التلغراف"، سيتم "الترحيب" بمالك فورست بينما يستعد الطرفان لمواجهة حاسمة في الدوري الممتاز.
تداعيات قضية جيبس-وايت والتغييرات في مجلس الإدارة
انتهت هذه القصة الصيف الماضي بتوقيع جيبس-وايت على عقد جديد مدته ثلاث سنوات في ملعب «سيتي جراوند»، مما دفع ماريناكيس إلى التباهي قائلاً: «في نهاية المطاف، نحن نفوز دائماً». ورغم أن دانيال ليفي كان يتولى رئاسة توتنهام خلال تلك المفاوضات الصعبة، إلا أن الإدارة اليومية للنادي انتقلت منذ ذلك الحين إلى عائلة لويس والرئيس التنفيذي فيناي فينكاتيشام، الذي من المتوقع حضوره يوم الأحد.
ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان ماريناكيس سيقبل الدعوة، حيث إنه معروف باتخاذ قرارات السفر في اللحظة الأخيرة. وفي الوقت نفسه، قد يكون من المؤلم لمشجعي توتنهام رؤية جيبس-وايت يرتدي قميص فورست، حيث سيذكرهم ذلك بحملة التعاقدات التي أدت إلى خسارة هدفهم الأساسي قبل أن يخسروا أيضًا إيبيريتشي إيزي لصالح أرسنال.
تودور يشيد بسيمونز مع اقتراب عودة ماديسون
في حين سيطرت الدراما الإدارية على الفترة التي سبقت المباراة، ركز المدرب إيغور تودور على عودة تألق اللاعب الدولي الهولندي تشافي سيمونز، الذي أصبح الهدف الأول للنادي بعد فشل محاولات التعاقد مع جيبس-وايت وإيزي. وسجل لاعب باريس سان جيرمان السابق مؤخرًا ثنائية في مرمى أتلتيكو مدريد، لكن «الليليوايتس» خسروا بنتيجة 7-5 في مجموع المباراتين.
وقال تودور: "كان متحمساً. كان جيداً، ولديه العقلية الصحيحة". "عندما يكون هكذا، تظهر قدراته. كانت مفاجأة جميلة بالنسبة لي. نحن بحاجة إلى هذا في المباريات الأخيرة التي يتعين علينا خوضها".
كما قدم مدرب توتنهام تحديثاً إيجابياً حول تعافي جيمس ماديسون من إصابة في الرباط الصليبي الأمامي. "نعم. ماديسون يقوم بالفعل بأشياء مثيرة للاهتمام بالكرة، كما أنه يركض بسرعة. رأيته، إنه متفائل".
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
بعد فترة التوقف الدولية، سيعود توتنهام إلى منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز في مواجهة سندرلاند. ويحتل فريق تودور حالياً المركز السادس عشر في الترتيب برصيد 30 نقطة فقط من 30 مباراة، بفارق نقطة واحدة فقط عن منطقة الهبوط.
