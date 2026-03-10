AFP
توتنهام يدخل تاريخ دوري أبطال أوروبا غير المرغوب فيه ببداية سيئة ضد أتلتيكو مدريد، حيث تم استبدال الحارس أنتونين كينسكي بعد 15 دقيقة
افتتاح كارثي يفرض تغييرًا تكتيكيًا مبكرًا
اتخذ المدير المؤقت إيغور تودور قرارًا مفاجئًا بإشراك أنتونين كينسكي بدلاً من الحارس الأساسي غولييلمو فيكاريو، لكن الحارس التشيكي الشاب عانى من أمسية مأساوية. ارتكب خطأين فادحين، أولهما انزلاقه الذي أهدى ماركوس يورينتي هدف التقدم في الدقيقة السادسة.
وتفاقمت الأوضاع عندما أخطأ الحارس البالغ من العمر 22 عامًا في تمريرة خلفية روتينية بعد دقيقة واحدة من استقباله هدفًا من أنطوان جريزمان، مما سمح لجوليان ألفاريز بتسجيل الهدف الثالث بسهولة في الدقيقة 15. تم استبدال كينسكي، الذي كان محبطًا، بفيكاريو على الفور، وغادر الملعب وهو يبكي.
سجل أوروبي غير مرغوب فيه يسلط الضوء على انهيار دفاعي
كشفت البيانات الإحصائية من OptaJoe عن حجم الهزيمة الساحقة التي مني بها النادي اللندني في العاصمة الإسبانية. الأهداف الثلاثة السريعة التي استقبلتها شباك الفريق أمام فريق دييغو سيميوني شكلت معيارًا جديدًا مهينًا في مسابقة الأندية الأوروبية الأولى. سجل الفريق المضيف ثلاثة أهداف في غضون 14 دقيقة و59 ثانية فقط.
هذا البداية الاستثنائية هي أسرع تقدم لأي فريق في مباراة من مباريات الأدوار الإقصائية بدوري أبطال أوروبا. سجل أنطوان جريزمان الهدف الثاني في الدقيقة 14، بين هدفي لورينتي وألفاريز، مزق دفاع الزوار بكفاءة قاسية.
العمالقة الإسبان يهيمنون على فترة افتتاحية فوضوية
كان الشوط الأول بمثابة درس في الكثافة الهجومية من جانب الفريق الإسباني، الذي سحق تمامًا منافسه الإنجليزي الهش. بعد الهجوم السريع الذي أسفر عن ثلاثة أهداف، زاد روبن لو نورماند من معاناة الفريق الزائر بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 22. بدا الزوار تائهين تمامًا على أرض الملعب، غير قادرين على التعامل مع الضغط العالي المستمر والإنهاء الدقيق للفريق المضيف.
تمكن توتنهام من تسجيل هدف تعزية بسيط عندما سجل بيدرو بورو هدفًا في الدقيقة 26، مما منحه لحظة راحة قصيرة. ومع ذلك، عندما أطلق الحكم صافرته لإنهاء الشوط الأول، كانت النتيجة 4-1 لصالح أتلتيكو. بعد 10 دقائق فقط من بداية الشوط الثاني، سجل ألفاريز الهدف الخامس.
مخاوف الهبوط المحلي تضاعف المعاناة القارية
هذه الإهانة الأوروبية ليست سوى امتداد للأزمة العميقة التي تعاني منها النادي في الدوري الإنجليزي الممتاز. يحتل الفريق الذي يقع شمال لندن حالياً المركز السادس عشر، وهو قريب بشكل خطير من منطقة الهبوط، حيث يتفوق بفارق نقطة واحدة فقط على الفرق الثلاثة الأخيرة. أصبح خطر الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية في الموسم المقبل احتمالاً حقيقياً لفريق كان ينافس على المجد الأوروبي قبل عام واحد فقط.
بعد خسارته في المباريات الثلاث الأولى ضد أرسنال وفولهام وكريستال بالاس، فشل المدرب الجديد في إحداث أي تغيير في زخم الفريق.
