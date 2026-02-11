Getty Images Sport
توتنهام يخطط لتعيين ماوريسيو بوكيتينو مدربًا مؤقتًا حتى الصيف
خطة توتنهام لإعادة بوكيتينو
وفقًا لصحيفة التلغراف، يرغب توتنهام في إعادة تعيين بوكيتينو بعد إقالة فرانك، لكنه يواجه احتمال الاضطرار إلى الانتظار حتى انتهاء كأس العالم 2026. وقد هتف مشجعو توتنهام باسم الأرجنتيني خلال هزيمتهم أمام نيوكاسل، بعد أن قضى خمس سنوات في منصبه بين 2014 و2019. قاد النادي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا وأشرف أيضًا على أكثر من لقب واحد. في الموسم الأخير في وايت هارت لين، قاد أحد أفضل فرق توتنهام في العصر الحديث إلى حملة لم يهزم فيها على أرضه.
وفقًا للتقرير، فإن مجلس الإدارة في شمال لندن يدرك قوة المشاعر تجاه المدرب السابق لتشيلسي وباريس سان جيرمان، ولكن من غير الواضح ما إذا كان سيكون على استعداد للانتقال إذا تعرض توتنهام لكابوس الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية. وقالت مصادر للصحيفة إن بوكيتينو "سيعود إلى النادي" إذا طُلب منه ذلك.
فترة انتقالية حتى الصيف؟
قد يسعى توتنهام إلى تعيين مدرب مؤقت أولاً، كما فعل مانشستر يونايتد عندما عين مايكل كاريك بعد إقالة روبن أموريم. تم النظر في التعاقد مع روبي كين، المهاجم السابق للنادي، على الرغم من أنه مرتبط حالياً بعقد مع نادي فيرينكفاروس المجري. يُنظر إليه على أنه "مرشح كاريك"، والخيار الداخلي الوحيد سيكون جون هايتينجا، الذي تم تعيينه في طاقم فرانك الشهر الماضي. من المتوقع أن يسعوا إلى تعيين مرشح خارجي، مما ترك مستقبل هايتينغا في مهب الريح، ولكن قد يعزز ذلك فرص كين.
كما وردت تقارير عن اهتمام النادي بروبرتو دي زيربي، المدرب السابق لفريق برايتون الذي غادر مؤخرًا نادي مرسيليا. لكنه غادر النادي الفرنسي هذا الأسبوع فقط، ومن غير الواضح ما إذا كان مستعدًا للعودة إلى التدريب بهذه السرعة، أو ما إذا كان قد تلقى عرضًا بذلك. كما كان هناك اهتمام سابقًا بأوليفر جلاسنر وأندوني إيراولا وماركو سيلفا.
هل يستطيع توتنهام البقاء؟
أصدر توتنهام بيانًا حول رحيل فرانك، مؤكدًا أنه "سيغادر اليوم"، بدلاً من الإشارة إلى رحيله بالتراضي أو طرده.
وقالوا: "اتخذ النادي قرارًا بإجراء تغيير في منصب المدير الفني للرجال، وسيغادر توماس فرانك اليوم.
تم تعيين توماس في يونيو 2025، وكنا مصممين على منحه الوقت والدعم اللازمين لبناء المستقبل معًا. ومع ذلك، دفعت النتائج والأداء مجلس الإدارة إلى استنتاج أن التغيير في هذه المرحلة من الموسم ضروري.
طوال فترة وجوده في النادي، أظهر توماس التزامًا لا يتزعزع، وبذل قصارى جهده لدفع النادي إلى الأمام. نود أن نشكره على مساهمته ونتمنى له كل النجاح في المستقبل".
أوضحت نتائج توتنهام أن دور فرانك أصبح غير مقبول؛ فهم لم يفوزوا بأي مباراة في الدوري في عام 2026، وكانت آخر انتصاراتهم في 28 ديسمبر، بفوزهم 1-0 على كريستال بالاس في سيلهورست بارك. لا يزال أمامهم 12 مباراة في الموسم، وستكون مباراتهم التالية ضد أرسنال، في ما قد يكون أول مباراة للمدرب المؤقت الجديد.
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
أعلن توتنهام أن الجناح ويلسون أودوبيرت سيغيب عن بقية الموسم بعد أن تعرض لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي خلال مباراة نيوكاسل. وتلي ذلك مباراة حاسمة مع آرسنال. الفوز سيكون مفيدًا جدًا لتوتنهام، وقد يعيق مسيرة آرسنال نحو اللقب. آرسنال، بالطبع، يتصدر جدول الترتيب، ويقال إن فرانك كان مهووسًا إلى حد ما بمنافسه في شمال لندن قبل إقالته.
