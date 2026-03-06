توتنهام يحث على إعادة هاري ريدناب، حيث يخشى المدرب السابق للفريق أن يكون ناديه السابق "اليائس" الآن المرشح الأوفر حظاً للهبوط

أدى هذا الوضع اليائس إلى دعوة العديد من الخبراء، بما في ذلك لاعب وسط توتنهام السابق جيمي أوهارا، إلى تعيين ريدناب كمنقذ قصير الأجل. قال أوهارا: "تحتاج إلى شخص في هذا النادي يهتم به... أعتقد أن هاري ريدناب يجب أن يتلقى مكالمة هاتفية. يجب أن يقولوا له: 'اسمع، يجب أن تعود، نحن بحاجة إليك'." على الرغم من هذه المطالبات، لا يزال ريدناب متشككًا بشأن العودة إلى مقعد المدرب. عندما سُئل عما إذا كان سيستجيب للنداء، أجاب: "لا بد لي من ذلك، أليس كذلك؟ لكن هذا لن يحدث. لا أرى أن هذا سيحدث. سأكون في تشيلتنهام يوم الأربعاء والخميس والجمعة".