توتنهام يجري محادثات مع مدرب سابق في الدوري الألماني مع ظهور مرشح جديد وسط حالة من عدم اليقين بشأن إيغور تودور

تدرس الإدارة العليا في توتنهام خياراتها في ظل استمرار تدهور أداء النادي هذا الموسم، حيث برز هوتر كمرشح قوي لتولي منصب المدير الفني. ويبلغ هذا النمساوي 56 عامًا، وهو عاطل عن العمل منذ مغادرته موناكو في أكتوبر 2025، ويحظى بتقدير كبير من مجلس إدارة «السبيرز» بفضل إنجازاته السابقة في الدوري الألماني.

وفي حين تشير التقارير في إنجلترا إلى أن المفاوضات الرسمية جارية على قدم وساق، فإن المعلومات الواردة من قناة "سكاي سبورت"تشير إلى أنه لم تجر أي محادثات ملموسة حتى الآن. ومع ذلك، لا يزال هوتر يحتل مكانة عالية في قائمة المرشحين في حال قرر النادي إجراء تغيير خلال فترة التوقف الدولية، في محاولة للابتعاد عن قاع جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.



