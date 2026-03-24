توتنهام يجري محادثات مع مدرب سابق في الدوري الألماني مع ظهور مرشح جديد وسط حالة من عدم اليقين بشأن إيغور تودور
تحدد توتنهام هوتر كخليفة محتمل
تدرس الإدارة العليا في توتنهام خياراتها في ظل استمرار تدهور أداء النادي هذا الموسم، حيث برز هوتر كمرشح قوي لتولي منصب المدير الفني. ويبلغ هذا النمساوي 56 عامًا، وهو عاطل عن العمل منذ مغادرته موناكو في أكتوبر 2025، ويحظى بتقدير كبير من مجلس إدارة «السبيرز» بفضل إنجازاته السابقة في الدوري الألماني.
وفي حين تشير التقارير في إنجلترا إلى أن المفاوضات الرسمية جارية على قدم وساق، فإن المعلومات الواردة من قناة "سكاي سبورت"تشير إلى أنه لم تجر أي محادثات ملموسة حتى الآن. ومع ذلك، لا يزال هوتر يحتل مكانة عالية في قائمة المرشحين في حال قرر النادي إجراء تغيير خلال فترة التوقف الدولية، في محاولة للابتعاد عن قاع جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.
دي زيربي لا يزال مرشحاً
هوتر ليس الاسم البارز الوحيد الذي يرتبط بالمنصب الشاغر في شمال لندن. فوفقاً للتقارير، يبدو أن روبرتو دي زيربي، المدرب السابق لفريقي برايتون ومارسيليا، منفتح على هذه الخطوة، على الرغم من أن أي اتفاق نهائي سيتوقف على الأرجح على احتفاظ النادي بمكانه في الدوري الممتاز. وقد جعل أسلوب اللعب الهجومي الذي يتبعه الإيطالي منه شخصية مرغوبة في جميع أنحاء أوروبا، على الرغم من النهاية المتباينة لفترة عمله في الدوري الفرنسي.
لا تزال الأوضاع معقدة، حيث تشير بعض التقارير إلى أن صفقة دي زيربي قد تتضمن بنداً للفسخ في حالة تعرض النادي لعار الهبوط. في الوقت الحالي، يقوم توتنهام بتقييم العديد من المرشحين لضمان وجود خطة طوارئ جاهزة بينما يستعدون لمرحلة أخيرة شاقة من الموسم.
تودور في حالة حداد بعد وفاة والده
يأتي البحث عن مدرب جديد في وقت حساس للغاية بالنسبة للمدرب الحالي تودور. فإلى جانب الأداء المتعثر للفريق، يواجه الكرواتي خسارة شخصية كبيرة. فعقب الهزيمة الأخيرة على أرضه، لم يقم المدرب بواجباته الإعلامية بعد المباراة بسبب وفاة أحد أفراد أسرته المقربين، بعد أن أُبلغ بوفاة والده ماريو.
على أرض الملعب، تزداد الإحصائيات سوءًا بالنسبة لتودور. منذ وصوله ليحل محل توماس فرانك في فبراير، لم يحصد سوى نقطة واحدة من خمس مباريات في الدوري.
معركة الهبوط تلوح في الأفق بعد هزيمة فورست
وقد ازدادت الحاجة الملحة لإيجاد حل بعد الخسارة المدمرة بنتيجة 3-0 أمام نوتنغهام فورست، وهي النتيجة التي جعلت النادي لا يزال متقدماً بفارق نقطة واحدة فقط عن منطقة الهبوط. وتزايد إحباط الجماهير مع استمرار الفريق في أسوأ سلسلة نتائج له منذ ما يقرب من قرن، بعد أن فشل في تحقيق أي فوز بالدوري خلال 13 مباراة.
مع فترة التوقف الدولية التي توفر مهلة قصيرة، يجب على قيادة توتنهام أن تقرر ما إذا كانت ستستمر مع تيودور أو تعين شخصية جديدة مثل هوتر أو دي زيربي. عند عودتهم، يواجه الفريق رحلة لا بد من الفوز فيها إلى سندرلاند قبل سلسلة من المباريات الحاسمة التي ستحدد ما إذا كانوا سيبقون في الدوري الإنجليزي الممتاز أم سيواجهون الحياة في دوري الدرجة الثانية.