Getty/Tottenham Hotspur store
ترجمه
توتنهام يتعرض لانتقادات شديدة من جماهيره بسبب بيع قميص "Spursy" بسعر 30 جنيهًا إسترلينيًا من المتجر الرسمي للنادي في خضم صراع الهبوط
معركة الهبوط تتفاقم
لطالما استخدم مشجعو الفرق المنافسة مصطلح "Spursy" للسخرية من ميل توتنهام إلى الانهيار تحت الضغط أو الفشل بشكل مذهل. تاريخياً، كان هذا المصطلح بمثابة عصا تُستخدم لضرب النادي بعد خيبات الأمل الكبيرة، مثل هزيمته في نهائي دوري أبطال أوروبا. في حين أن النادي قد طرح هذه المجموعة في البداية في محاولة لاستعادة السردية بعد فوزه في الدوري الأوروبي، إلا أن استمرار بيعها قد قوبل بانتقادات شديدة باعتباره تصرفاً غير حساس بالنظر إلى المأزق الحالي للنادي في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يتفوق بفارق نقطة واحدة فقط على منطقة الهبوط.
- Getty Images
المشجعون يطلقون العنان لغضبهم على الإدارة
لم يتردد المشجعون في تقييمهم لهذه الخطوة التسويقية، واعتبروها علامة على فراغ في القيادة في ملعب توتنهام هوتسبير. وفي حديثه إلى صحيفة ديلي ميل، لم يتردد مشجع محبط يدعى جيمس في التعبير عن رأيه بصراحة: "يبدو أن المالكين والقيادة لا يحترمون النادي في الواقع. تخيل أن أرسنال صنع قميصًا مكتوبًا عليه "bottlers" (الجبناء). لقد انتهت اللعبة".
وقد ردد هذا الرأي مشجع آخر تحدث إلى صحيفة "ذا صن"، واصفًا القرار بأنه عمل من أعمال "التخريب الذاتي". وأضاف المشجع: "أنا غاضب. هذا النوع من الأشياء تراه في متجر أرسنال". وأشار مشجع آخر مستاء إلى الضرر الذي لحق بصورة النادي، قائلاً: "إنه يسخر من المشجعين والنادي والفريق، وهذا ليس صحيحًا".
تمت إزالة هذا المنتج من موقع النادي على الإنترنت.
سخرية دولية تستهدف النادي
ليست هذه المرة الأولى التي تُستخدم فيها سمعة النادي كمقياس للفشل على نطاق واسع. في فبراير، استخدم النائب السويدي ميكائيل دامبرغ هذا المصطلح في خطاب برلماني لانتقاد إدارة حكومته الاقتصادية. وقال أمام البرلمان السويدي: "أفكر بطبيعة الحال في توتنهام هوتسبير، المعروف أيضًا باسم سبيرز، وهو أحد أبرز الأندية الإنجليزية وأكثرها ثراءً، ولديه ملعب ضخم وقاعدة جماهيرية كبيرة ومخلصة - كل ما يمكن اعتباره فريقًا من الطراز الأول". "على الرغم من ذلك، يجد توتنهام نفسه في أزمة. إنه يقاتل في أسفل الجدول، بفارق بضع نقاط فقط عن منطقة الهبوط. ليس لأنه يفتقر إلى الموارد أو المزايا، ولكن لأنه أهدر الفرص.
"أُطلق على النادي اسم "سبيرسي"، [وهو] عندما تكون لديك فرص ولكنك لا تحقق نتائج. سيدتي الرئيسة، هذا هو بالضبط ما يفعله وزير المالية مع الاقتصاد السويدي. السويد لديها القوة والقدرة والموارد. لدينا الشركات والقوى العاملة والقدرات الابتكارية. الظروف مواتية لازدهار الاقتصاد السويدي"، قال دامبرغ أمام الغرفة.
- Getty Images Sport
ما هو مستقبل توتنهام؟
يتبقى لتوتنهام تسع مباريات لإنقاذ موسمه، حيث سيتوجه إلى أنفيلد لمواجهة ليفربول في الدوري، قبل مواجهة حاسمة ضد نوتنغهام فورست في 22 مارس. ولكن قبل هاتين المباراتين، سيواجه فريق إيغور تودور أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.
إعلان