توتنهام، وماذا الآن؟ ماذا سيحدث بعد رحيل تودور؟ إليكم المرشحون الأوفر حظاً لتولي المنصب

أصبح الخبر رسمياً الآن: يغادر إيغور تودور توتنهام بعد الإعلان الذي صدر مباشرة عن قنوات النادي الإنجليزي، والذي أعلن عن الانفصال بالتراضي بين الطرفين. منذ وصوله، خيب المدرب الكرواتي - الذي فسخ عقده مع يوفنتوس - التوقعات، حيث حصد نقطة واحدة فقط (ضد ليفربول) في الدوري الإنجليزي الممتاز وفشل في إنقاذ مصير توتنهام الذي لا يزال منخرطاً بشكل كامل في صراع تجنب الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية، بفارق نقطة واحدة فقط عن المركز الثالث من القاع.

ولكن على من سيعتمد الإنجليز الآن لتجنب هاوية الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية الإنجليزي؟