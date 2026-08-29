توتنهام ونيوكاسل | هرب من "سجن السيتي" لكن فقد "تميمته".. مرموش "فرانكفورت" يعود إلى الحياة

بمغادرته أسوار مانشستر سيتي، وجد مرموش متنفساً تكتيكياً أعاد اكتشاف هويته الكروية التي برزت سابقاً مع آينتراخت فرانكفورت. في منظومة السيتي، كان المهاجم المصري مقيداً بأسلوب الاستحواذ المفرط والتكتل الهجومي الخانق ضد الدفاعات المتأخرة، مما جرد إمكانياته من أهم أسلحتها المتمثلة في الانطلاقات المباشرة وضرب المساحات الشاغرة.

أما في ظهوره الأول مع توتنهام، ورغم الخسارة، وجد مرموش مساحات شاسعة سمحت له بالتعبير عن قدراته البدنية العالية، حيث قام بانطلاقات مميزة، ليعود مجدداً كلاعب حركي يمزق الخطوط بسرعته متخلصاً من قيود اللعب الموضعي المعقد. ونجح في إتمام 3 مراوغات صحيحة من أصل 4، ووجّه 3 تسديدات (منها تسديدة واحدة بين القائمين والعارضة). كما استغل تلك المساحات بفاعلية مطلقة في صناعة اللعب مسجلاً نسبة دقة تمرير بلغت 100% (17 تمريرة صحيحة)، شملت 3 تمريرات مفتاحية.