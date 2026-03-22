توتنهام، فيكاريو سيخضع لعملية جراحية لكنه سيبدأ المباراة: قرار تودور أمام نوتنغهام فورست

سيخضع فيكاريو لعملية جراحية لإصلاح فتق، لكن تودور قرر مع ذلك إشراكه في حراسة المرمى. ويعود هذا القرار أيضًا إلى حساسية المباراة. فالمباراة ضد نوتنغهام فورست هي، بكل المقاييس، مواجهة حاسمة للبقاء في الدوري، حيث يحتل توتنهام المركز الخامس من القاع برصيد 30 نقطة، بينما يحتل نوتنغهام المركز الرابع من القاع برصيد 29 نقطة.

لذلك، أراد المدرب إشراك أفضل حارس مرمى للمرة الأخيرة قبل الجراحة التيلا يُعرف بعد مدة التعافي منها. ومع ذلك، فإن الأمل معقود على أن يتمكن فيكاريو من العودة في الوقت المناسب للانضمام إلى قائمة اللاعبين الذين قد يستدعيهم جينارو غاتوزو، في حال تأهلت إيطاليا إلى كأس العالم.



