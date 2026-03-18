بعد أسبوع واحد، تتواجه الفرق التي لا تزال في المنافسة بدوري أبطال أوروبا مجدداً في مباريات العودة. بعد مباريات الأمس، تنطلق اليوم أربع مباريات أخرى: افتتحت مباراة برشلونة ونيوكاسل يوم الأربعاء الأوروبي، ومن بين المباريات المقررة في الساعة 21:00 هناك مباراة لندن بين توتنهام وأتلتيكو مدريد. فريق سيميوني على بعد خطوة واحدة من الدور ربع النهائي، بعد فوزه في مباراة الذهاب بنتيجة 5-2 - حيث كان كينسكي بطلًا سلبيًا - وعليه الآن الحفاظ على هذا التقدم. على الجانب الآخر، هناك توتنهام بقيادة إيغور تودور، الذي تعادل مع ليفربول في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن موقفه لا يزال على المحك.
توتنهام - أتلتيكو مدريد مباشرة 2-1: كولو مواني يفتتح التسجيل، ألفاريز يعادل النتيجة، ثم يعيد تشافي سيمونز التقدم لفريق السبيرز
الأهداف وأهم اللحظات
52' - توتنهام يتقدم مجدداً: تشافي سيمونز
47' - التعادل لأتلتيكو مدريد بهدف رائع من جوليان ألفاريز، بعد تمريرة من لاعب أتالانتا السابق لوكمان.
30' - توتنهام يتقدم: كولو مواني يفتتح التسجيل بضربة رأس من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة عرضية من تيل.
6' - هدف ملغى للوكمان، الذي سجل من عرضية سيميوني لكن الحكم ألغى الهدف بسبب تسلل النيجيري بعد تأكيد VAR.
نتائج المباراة
توتنهام - أتلتيكو مدريد 2-1 (ذهاب 2-5)
الهدافون: 30' كولو مواني (توتنهام)، 47' ألفاريز (أتلتيكو)، 52' تشافي سيمونز (توتنهام).
توتنهام (5-4-1): فيكاريو؛ بيدرو بورو، روميرو، دراغوسين، فان دي فين، سبنس؛ تشافي سيمونز، سار، جراي، تيل؛ كولو مواني. المدرب: تودور.
أتلتيكو مدريد (4-4-2): موسو؛ مولينا، لو نورماند، هانكو، روجيري؛ سيميوني، يورينتي، كاردوسو، لوكمان؛ ألفاريز، جريزمان. المدرب: سيميوني.
الحكم: سيبرت.
الإنذارات: روجيري (أ).
الطرد: -