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Lionel Messi Cristiano Ronaldo Getty
علي سمير

تسريبات أمنية من كأس العالم .. تهديدات بتفجير ميسي ومطاردة رونالدو في المصعد ورسائل مصرية تتوعد بقتل فرانسوا ليتكسير!

كأس العالم
كريستيانو رونالدو
ليونيل ميسي
الأرجنتين ضد مصر
الأرجنتين
مصر
فرنسا ضد إسبانيا
فرنسا
إسبانيا
البرتغال ضد كرواتيا
البرتغال
كرواتيا
البرتغال ضد إسبانيا
إسبانيا ضد الأرجنتين
سويسرا ضد كولومبيا
سويسرا
كولومبيا
كيليان مبابي
F. Letexier
كوريا الجنوبية

أحد اللاعبين لم يتمكن من العودة إلى بلاده مع باقي أعضاء الفريق

شهدت بطولة كأس العالم 2026 العديد من الأحداث المتباينة، بين المشاهد الإيجابية والمباريات الممتعة داخل الملعب وصولًا بفوز إسبانيا باللقب، والتهديدات التي شكلت خطورة على بعض النجوم المشاركين.

صحيفة "سبورت" الإسبانية، نشرت تقريرًا عن السجلات الأمنية للمونديال الأخير الذي أقيم في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، وكان خلاله ليونيل ميسي هو الأكثر تعرضًا للتهديد، بينما تمت ملاحقة كريستيانو رونالدو أكثر من الآخرين، وتم استهداف لوكاس دين مدافع فرنسا بعد تسببه في خروج بلاده ضد إسبانيا.

  • ما هي القصة؟

    مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "FBI" قام بالتنسيق مع المركز الدولي للتعاون الشرطي، الذي ضم وكالات الأمن الأمريكية والسلطات الأمنية بالدول المشاركة، وذلك من أجل تتبع أي أنشطة إرهابية أو تهديدات يتعرض لها اللاعبين.

    وشمل الأمر أيضًا حالات العنف بين الجماهير، وحوادث السير التي قد تؤثر على تنظيم المباريات، ومن جانبه، حصل قسم التحقيقات والحوادث في شبكة "Prensa Ibérica" على التقارير اليومية التي تم إعدادها خلال المونديال.

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  • Lionel Messi Julian Alvarez Getty

    تهديد خطير لميسي

    وفي هذا السياق، كان ليونيل ميسي نجم المنتخب الأرجنتيني وصيف البطولة، هو الأكثر تعرضًا للتهديد، وهذا ما كشفت عنه تقارير المركز الدولي للتعاون الشرطي، بمشاركة مفتشة من الشرطة الوطنية الإسبانية وملازم من الحرس المدني.

    وكان التهديد الأخطر لنجم إنتر ميامي الحالي وبرشلونة السابق، عندما قام أحد الأشخاص بالاتصال بمطار دالاس الواقع في ولاية تكساس، للتأكيد على أنه سيتوجه إلى الملعب المستضيف لمباراة الأرجنتين والأردن في دور المجموعات برفقة شخصين آخرين، ولديهم قنابل بدائية الصنع وبندقية من طراز "AR - 15" وهو سلاح "نصف آلي".

    وأكد أن المجموعة تخطط للاعتداء على رجال الشرطة ولاعبي المنتخبين، وبالتحديد ليونيل ميسي باعتباره الهدف الأول بالنسبة لهم.

    ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، ظهرت تهديدات أخرى خلال مباراة مصر والأرجنتين في دور الـ16، والتي أقيمت في 7 يوليو الماضي وانتهت بفوز منتخب التانجو بنتيجة 3/2.

    وقام الشرطة بالتحقيق في منشور لأحد مستخدمي منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، والذي قال خلاله:"في طريقي للدخول إلى ملعب أتلانتا لتفجير ميسي بأربع قنابل مثبتة على جسدي".

    وبدورها، توجهت مجموعة من خبراء المتفجرات ووحدات الكلاب البوليسية إلى الملعب من أجل تفتيشه، بعد تلقي إخطارًا من الشخص المذكور، بأنه ترك ثلاث قنابل في 3 سلال قمامة مختلفة داخل الملعب.

  • Cristiano Ronaldo HIC 2-1Getty/ GOAL

    ملاحقة رونالدو

    وفي يوم 14 يونيو، قام أحد الموظفين في الاتحاد الدولي لكرة القدم، بالإبلاغ عن رجل مشبوه كان يسأل بطريقة مريبة عن مكان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال البطولة.

    شرطة هيوستن تمكنت من تحديد هوية هذا الرجل، وقامت باعتقاله في 16 يونيو داخل الفندق الذي يقيم فيه رونالدو مع المنتخب البرتغالي.

    وتم إلقاء القبض كذلك على شخص آخر في كندا، بسبب حادثة مشابهة، عندما حاول دخول المصعد مع رونالدو، رغم تأكيده على أن الهدف هو مجرد التقاط صورة "سيلفي" معه فقط.

    وفي مدينة ميامي، حاول أحد الأشخاص الوصول إلى رونالدو بطريقة مماثلة، كما اقتحم مشجع آخر مباراة البرتغال وكرواتيا مرتديًا قميصه.

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  • 킬리안 음바페 (Kylian Mbappe)Getty Images

    تهديدات لمبابي

    وبالإضافة إلى ميسي ورونالدو، تعرض العديد من اللاعبين الآخرين لمواقف مشابهة، وكان أبرزهم كيليان مبابي الذي دخل في أكثر من مشادة مع لاعبي منتخب باراجواي في دور الـ16.

    وتعرض مبابي لإهانات معادية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من ضمنها الهجوم العنيف الذي قامت به عضوة في مجلس الشيوخ في باراجواي، والتي انتقدته علنًا عبر منصة "إكس".

    وتم إحراق دمية تحمل صورة مبابي، وبث ذلك عبر شبكات التواصل في باراجواي يومي 5 و6 يوليو، وهو ما رصدته الشرطة والسلطات، تحسبًا لحدوث أي تصعيد.

    وهناك حالة أخرى لا تقل خطورة، عندما تلقى ألكساندر سورلوث مهاجم أتلتيكو مدريد والنرويج، لتهديدات بالقتل هو وزوجته، بعد إهداره فرصة سانحة للتسجيل، ونفس الأمر بالنسبة للوكاس دين مدافع منتخب فرنسا، الذي تسبب في ركلة جزاء للامين يامال في مواجهة بلاده أمام إسبانيا في نصف النهائي.

    وأما اللاعب الكولومبي جامينتون كامباز، فقد تعرض لتهديدات عنيفة، بعد إهداره لركلة جزاء في البطولة، مما منعه من العودة مباشرة إلى بلاده مع باقي اللاعبين عقب الخروج من المونديال.

    وأخيرًا، عانى هونج ميونج بو، المدير الفني للمنتخب الكوري الجنوبي، وجميع لاعبي الفريق، من تهديدات بالقتل عقب الخروج المبكر من كأس العالم، مما دفع السلطات لتشديد الحراسة الأمنية خلال توجه بعثة الفريق إلى المطار.

  • LetexierGetty Images

    عدد هائل من رسائل التهديد

    وأشارت تقارير المركز الدولي للتعاون الشرطي، إلى تلقي الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسير لستة آلاف رسالة تهديد عبر تطبيق واتساب، ومعظمها من مواطنين مصريين غاضبين.

    ويأتي ذلك بسبب القرارات المثيرة للجدل التي قام بها الحكم الفرنسي، خلال مباراة مصر والأرجنتين في دور الـ16 من البطولة، والتي قلب فيها منتخب التانجو النتيجة في الدقائق الأخيرة ليفوز 3/2، بعدما كان متأخرًا بهدفين نظيفين.

    ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تم استهداف ويلي ديلاجو، وهو الحكم المساعد لتقنية الفيديو في نفس المباراة، حيث تلقى العديد من رسائل التهديد بالقتل.

    وأكدت تقارير المركز الأمني الخاص بالمونديال، أن منازل وعائلات الحكمين في فرنسا، خضعت لتشديدات أمنية هائلة لحمايتهما خلال تلك الأحداث.