"أعتقد أنه من الواقعي للغاية أن نرى إدين دجيكو على أرض الملعب مرة أخرى هذا الموسم"، قال البالغ من العمر 43 عامًا قبل المباراة المرتقبة يوم الأحد (13:30) أمام نادي إس في إلفرسبرغ: "كان إدين إيجابيًا جدًا، ونحن كذلك أيضًا، من دون أن نضطر الآن إلى وضع أنفسنا تحت ضغط إطار زمني."
تنفّس الصعداء في نادي شالكه 04: عودة سريعة لإدين دزيو من أجل مهمة الصعود إلى البوندسليغا «واقعية للغاية»
كان دجيكو قد تعرّض لإصابة في الكتف في نهاية مارس خلال فوز البوسنة والهرسك في الملحق المؤهل لكأس العالم أمام إيطاليا، وكانت شالكه قد تركت مدة غيابه مفتوحة في الآونة الأخيرة. ولم يستبعد المهاجم نفسه، قبل الفوز الأخير 1:0 على كارلسروهر إس سي، العودة قبل نهاية الموسم.
شالكه 04 قبل المباراة الكبرى أمام إس في إلفرسبرغ
لكن في مباراة إلفرسبرغ، صاحب المركز الثالث في جدول الترتيب، سيغيب إلى جانب دجيكو كلٌّ من مواطنه نيكولا كاتيتش المصاب هو الآخر، والقائد كنان كرامان الذي كان قد نال البطاقة الصفراء الخامسة أمام كاي إس سي. وقال موسليتش: «رغم عدة غيابات، ما زالت لدينا خياران أو ثلاثة جيدة جداً»، مضيفاً: «هذا ما جعلنا أقوياء بشكل لا يصدق خلال الأسابيع والأشهر الماضية، أننا قادرون على تعويض الكثير، الكثير من الغيابات».
وقبيل «القمة» أشاد موسليتش بالخصم بأعلى عبارات الثناء. وقال مدرب شالكه إن فريقه سيصطدم «بمنافس من العيار الثقيل جداً»: «ما يقدمه إلفرسبرغ هذا الموسم مذهل».