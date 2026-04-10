لكن في مباراة إلفرسبرغ، صاحب المركز الثالث في جدول الترتيب، سيغيب إلى جانب دجيكو كلٌّ من مواطنه نيكولا كاتيتش المصاب هو الآخر، والقائد كنان كرامان الذي كان قد نال البطاقة الصفراء الخامسة أمام كاي إس سي. وقال موسليتش: «رغم عدة غيابات، ما زالت لدينا خياران أو ثلاثة جيدة جداً»، مضيفاً: «هذا ما جعلنا أقوياء بشكل لا يصدق خلال الأسابيع والأشهر الماضية، أننا قادرون على تعويض الكثير، الكثير من الغيابات».

وقبيل «القمة» أشاد موسليتش بالخصم بأعلى عبارات الثناء. وقال مدرب شالكه إن فريقه سيصطدم «بمنافس من العيار الثقيل جداً»: «ما يقدمه إلفرسبرغ هذا الموسم مذهل».