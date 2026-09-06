هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
Goal.com
مباشرالتذاكر
GOAL ONLY Yamal GFXGoal AR, Gemini
علي رفعت

تنتظره أرقام ميسي وبدأ يكون ماكرًا مثله.. لامين يامال دخل مدرسة جديدة في الصيف!

فقرات ومقالات
لامين يامال
فالنسيا ضد برشلونة
فالنسيا
برشلونة
الدوري الإسباني

ليلة جديدة من السحر الخالص!

عاد لامين يامال ليخطف الأضواء مجددًا داخل المستطيل الأخضر، بعدما قدم عرضًا هجوميًا باهرًا قاد به برشلونة لتحقيق انتصار مستحق أمام فالنسيا، مؤكدًا بما لا يدع مجالًا للشك أن انفجاره التهديفي مطلع الموسم الجاري ليس مجرد طفرة وقتية أو حالة توفيق عارضة.

بل هو تجسيد حي لقفزة فنية شاملة ونضج تكتيكي استثنائي طرأ على شخصيته التهديفية، ليعلن للجميع أن جوهرة لا ماسيا بات يمتلك في جعبته أسلحة فتاكة تجعل منه حاسمًا من طراز فريد في المواعيد الكبرى.

  • Lamine Yamal of FC Barcelona celebrates their team's fifth goal during the LaLiga EA Sports 2026/27 matchGetty Images

    فصول الصيف وفلسفة الماكرين

    يبدو المشهد وكأن يامال قد التحق طوال أشهر الصيف بمدرسة خاصة لتعليم المكر الكروي، تلك الفصول التي تخرج منها أساطير الحسم وعلى رأسهم ليونيل ميسي، حيث لا تُقاس جودة المهاجم بعدد المرات التي يقف فيها أمام المرمى، بل بقدرته على قراءة أفكار حراس المرمى والمدافعين وسبقهم بخطوة ذهنية كاملة.

    فتحول الشاب الصغير من جناح ممتع يكتفي بخلخلة الخطوط وصناعة الفرص لزملائه، إلى صياد ذكي يعرف متى وكيف يلدغ شباك المنافسين بأقل مجهود وبأعلى درجات الخداع الممكنة.


    • إعلان
  • YamalGetty Images

    الانفجار في دفاتر الأرقام

    تتجلى ثمار هذا التحول بالنظر إلى مسار تطوره التهديفي خلال المواسم الأخيرة، فبعدما أظهرت بيانات موقع "ستات ميوز معاناته من عجز واضح في موسم 2024-2025 حين سجل 9 أهداف فقط من أصل 10.36 أهداف متوقعة في بطولة الدوري، انقلبت الآية تمامًا في الموسم الماضي 2025-2026 بتسجيله 16 هدفًا من أصل 12.73 أهداف متوقعة، محققًا فائضًا بلغ أكثر من ثلاثة أهداف فوق المتوقع.

    وها هو في مطلع الموسم الجاري يرفع نسق الفاعلية إلى ذروته بتسجيله أربعة أهداف كاملة في أول أربع جولات من إجمالي أهداف متوقعة لا يتجاوز 2.30 هدف، ليرتفع الفارق الإيجابي لصالحه إلى قرابة 1.70 هدف فوق المتوقع، ويثبت أن شراهته نحو الشباك أصبحت سلوكًا تصاعديًا لا يهدأ.

    الدليل الدامغ على دخوله مدرسة جديدة في إنهاء الهجمات لا يكمن فقط في كمية الأهداف، بل في صعوبتها الاستثنائية التي تنسف نماذج الإحصاء الدفاعية، إذ تشير بيانات الأهداف الأربعة التي سجلها هذا الموسم إلى أن مجموع قيمتها المتوقعة مجتمعة بلغ 0.60 فقط، منها 0.45 للهدف الأخير، ومجموع 0.15 هدف متوقع للثلاثة الأولى، مما يعني أن لاعب كرة القدم المعتاد يحتاج لعشرات المحاولات من نفس تلك الوضعيات المعقدة ليسجل منها، بينما حولها الفتى الإسباني إلى أربعة أهداف حاسمة بنسبة نجاح مطلقة.


  • imago-sport-1082481507.jpgVicente Vidal Fernandez / Look and Shoot

    اللدغة القاتلة في المرمى

    تجلت هذه العبقرية أمام رايو فاييكانو حين باغت الحارس بهدف في الدقيقة 21 من زاوية شبه مستحيلة وغير متوقعة بلغت قيمتها المتوقعة 0.03 فقط، لتتحول فور خروجها من قدمه اليسرى الساحرة إلى تسديدة موجهة بدقة رفعت خطورتها بعد الإطلاق إلى 0.40، مضاعفًا خطورة الهجمة بأكثر من ثلاثة عشر ضعفًا بفضل التوجيه العبقري نحو الزاوية الضيقة.

    قبل أن يكرر المشهد في الدقيقة 90 بتسديدة من مسافة بعيدة بقيمة متوقعة بلغت 0.07 محولًا إياها إلى قذيفة لا تُرد بخطورة بلغت 0.57، ليكسر النمطية التي حفظها المدافعون بتوقع تسديداته المقوسة نحو الزاوية البعيدة.


    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل

  • ثنائية فالنسيا وختم النضج التهديفي

    أما ما فعله أمام فالنسيا، فكان بمثابة شهادة التخرج بامتياز من مدرسة المكر التهديفي، ففي الهدف الأول عند الدقيقة السادسة، وبينما كان الحارس يتقدم لتضييق الزوايا المعتادة، فاجأه يامال بلمسة واحدة ساقطة من فوقه ببرود أعصاب لا يصدر إلا عن مهاجم متمرس، محولًا فرصة شديدة التعقيد قيمتها 0.05 إلى هدف بديع، ثم عاد في الدقيقة 84 ليزور الشباك مجددًا بتسديدة محكمة بلغت قيمتها 0.45 وحولها ببراعة إلى خطورة بلغت 0.58 ولم يكتفِ بذلك، بل سجل هدفًا آخر في اللقاء في الزاوية الضيقة ألغته راية التسلل، مؤكدًا أن هذا التفكير الاستباقي أصبح نهجًا دائمًا وراسخًا في كل تحركاته.


  • أرقام ليو تلوح في الأفق


    إذا واصل يامال السير على هذا المعدل التهديفي الخارق الذي يمنحه هدفًا في كل مباراة تقريبًا وتفوقًا متصاعدًا فوق التوقعات، فإن الحسابات لنهاية الدوري ترشحه للوصول إلى فارق يتجاوز ستة عشر هدفًا بين ما يسجله بالفعل وما هو متوقع له، وهو النسق التاريخي ذاته الذي كان ينفرد به ليونيل ميسي حين كان ينهي مواسمه الخارقة بفارق يتخطى التوقعات بأشواط، ليعيد إلى أذهان جماهير البلوجرانا عصر الهيمنة الفردية التي تلدغ الشباك من أصعب وأدق الزوايا.


  • Lamine Yamal of Barcelona is challenged by Aymeric Laporte of Athletic Bilbao during the LaLiga EA Sports 2026/27 matchGetty Images

    بيت القصيد

    كل هذه الشواهد الفنية تؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن مخاوف دخول النادي الكتالوني إلى الموسم الجاري دون حسم صفقة خوليان ألفاريز والاستعاضة عنها بجابرييل جيسوس كانت مجرد قلق زائد لا مبرر له، فالكتيبة الهجومية التي تمتلك أجنحة تصنع وتسجل وتتحلى بهذه النجاعة المذهلة قادرة تمامًا على خلق الفارق دون الحاجة الماسة لرأس حربة تقليدي.

    إذ أثبتت التجربة الحالية أن وجود موهبة استثنائية بحجم يامال تجيد ابتكار الحلول وتملك هذا المكر التهديفي المتصاعد، يمنح برشلونة مرونة فائقة وقدرة مرعبة على معاقبة الخصوم وتفكيك أعتى التكتلات الدفاعية في أي لحظة.


دوري أبطال أوروبا
برشلونة crest
برشلونة
برشلونة
فينورد crest
فينورد
فينورد
الدوري الإسباني
إشبيلية crest
إشبيلية
إشبيلية
فالنسيا crest
فالنسيا
فالنسيا