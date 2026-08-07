تناقض غريب: ميركاتو ريال مدريد عظيم.. لكن "فلورنتينو بيريز باع الوهم للجماهير"!

ميركاتو العملاق الإسباني ريال مدريد، في صيف العام الحالي 2026، حيّر العالم أجمع؛ فهو يجمع بين أمرين مُتناقضين للغاية، هما "الصفقات المدروسة وبيع الوهم للجماهير"!.

نعم.. ريال مدريد قام بصفقات مهمة، خلال الميركاتو الصيفي الحالي؛ وذلك أملًا في تعويض خيبات "الموسم الصفري"، في 2025-2026.

والحقيقة أن ريال مدريد لم يحقق أي لقب كبير، منذ موسمين وليس في 2025-2026 فقط؛ لذا لا يحتمل رئيس النادي فلورنتينو بيريز، أي فشل آخر في العام الرياضي الجديد.

وبناء على ذلك.. شاهدنا بيريز نشطًا جدًا في الصيف الحالي؛ مع حسم أغلى صفقة في تاريخ "الميرينجي"، وهي التعاقد مع الجناح الإيفواري الشاب يان ديوماندي من نادي لايبزيج الألماني.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ كيف جمع ميركاتو ريال مدريد الصيفي، بين الصفقات المدروسة وبيع الوهم للجماهير..