"تنازعوا قليلاً": ماتياس سامر يكشف عن تفاصيل مثيرة حول انفصال سيباستيان كيل عن بوروسيا دورتموند

"أعتقد أن الانفصال كان القرار الصحيح. لم يعد الطرفان قريبين من بعضهما البعض كما كانا من قبل. لذا فإن هذا القرار منطقي"، قال اللاعب البالغ من العمر 58 عامًا في البداية في برنامج "Sammer & Basile - der Hagedorn-Talk" علىقناة Sky، وألمح إلى وجود توترات بين المسؤولين: "أعتقد - وأقول هذا حقًا بطريقة محترمة - أن هناك بعض الخلافات بينهم."

وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "بيلد"، يُقال إن هناك "خلافات لا يمكن تسويتها" داخل الإدارة العليا، مما أدى إلى رحيل كيل. وعلى رأس ذلك، كان اللاعب المحترف الذي قضى سنوات طويلة في صفوف بوروسيا دورتموند على علاقة صعبة مع رئيسه المباشر، المدير الرياضي لارس ريكن. يعود السبب إلى ربيع عام 2024، عندما تولى ريكن منصبه الحالي من هانز-يواكيم فاتزكي بدلاً من كيل. كان كيل يطمح إلى هذا المنصب منذ فترة طويلة، ولذلك شعر بخيبة أمل.

ووفقًا لسامر، فإن مثل هذه "نقاط الاحتكاك" هي أمر طبيعي من حين لآخر. "إنه القرار الصحيح لجميع الأطراف المعنية. النادي لديه الفرصة لإجراء تغيير. من المهم أن ننفصل بأناقة وبشخصية."