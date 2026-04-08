بعيدًا عن المنطقة الفنية، تبدو المنافسة على جائزة أفضل لاعب في الموسم بدوري الدرجة الأولى شرسة بالقدر نفسه. ويعكس ترشّح الأسماء حملة كوفنتري من أجل الصعود، إذ دخل حارس المرمى كارل راشورث القائمة. وينضم إليه محرّك وسط ميدلزبره هايدن هاكني، ومهاجم ميلوول فيمي أزيز، ومهاجم سوانزي سيتي الحاسم زان فيبوتنيك، الذي سجّل على نحو لافت 20 هدفًا لـ«البجع» أصحاب المركز الخامس عشر.

كما تزخر فئات الشباب بالنجوم الصاعدين. ويشكّل جوردان جيمس لاعب ليستر سيتي، وسيدي بيك لاعب شيفيلد يونايتد، وبوبي كلارك لاعب ديربي كاونتي، قائمةً مختصرةً لخط وسط حافلة بالمواهب لجائزة أفضل لاعب شاب في الموسم. كما ينافس أيضًا على الجائزة آشلي فيليبس، جوهرة الدفاع البالغ من العمر 20 عامًا من ستوك سيتي.