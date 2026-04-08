تم ترشيح فرانك لامبارد لجائزة مدرب الموسم في دوري التشامبيونشيب وسط مساعي كوفنتري للمنافسة على اللقب – لكن تم تجاهل فيل باركينسون مدرب ريكسهام
لامبارد يقود الطريق للسماويين
أكدت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم (EFL) أن أسطورة تشيلسي لامبارد يُعدّ مرشحًا رئيسيًا لنيل جائزة التدريب المرموقة، عقب فترته التحولية في ملعب سي بي إس أرينا. ومنذ توليه المهمة في نوفمبر 2024، حوّل الدولي الإنجليزي السابق كوفنتري إلى القوة المهيمنة في الدرجة الثانية، إذ لم يعد فريق «سكاي بلو» بحاجة الآن سوى إلى أربع نقاط من مبارياته الخمس الأخيرة في الموسم الحالي لضمان عودته إلى دوري الأضواء. ويواجه ابن الـ47 عامًا منافسة على الجائزة من أليكس نيل مدرب ميلوول، وسيرجي ياكيروفيتش مدرب هال سيتي، وكيم هيلبرغ مدرب ميدلسبره، على أن يُعلن الفائز في لندن يوم 19 أبريل.
باركنسون لاعب ريكسهام يغيب عن التشكيلة
في الوقت الذي يحتفل فيه لامبارد بترشيحه، لم يكن هناك مكان على القائمة المختصرة لمدرب ريكسهام فيل باركنسون. فعلى الرغم من قيادته للنادي المملوك لنجوم هوليوود إلى دائرة المنافسة على الصعود طوال جزء كبير من الموسم، فإن انهيارًا مؤخرًا في المستوى أدى إلى توقف زخم «التنانين الحمر» في أسوأ توقيت ممكن. وجاء استبعاد باركنسون عقب هزيمة مذلة على أرضه بنتيجة 5-1 أمام ساوثهامبتون. وقد تسببت تلك النتيجة في تراجع ريكسهام وخروجه من مراكز الملحق، لتبقى أحلام ريان رينولدز وروب ماك في الوصول إلى الدوري الإنجليزي الممتاز معلّقة بخيط رفيع مع تبقي خمس مباريات فقط على نهاية الموسم.
تم تكريم نجوم البطولة والمواهب الشابة
بعيدًا عن المنطقة الفنية، تبدو المنافسة على جائزة أفضل لاعب في الموسم بدوري الدرجة الأولى شرسة بالقدر نفسه. ويعكس ترشّح الأسماء حملة كوفنتري من أجل الصعود، إذ دخل حارس المرمى كارل راشورث القائمة. وينضم إليه محرّك وسط ميدلزبره هايدن هاكني، ومهاجم ميلوول فيمي أزيز، ومهاجم سوانزي سيتي الحاسم زان فيبوتنيك، الذي سجّل على نحو لافت 20 هدفًا لـ«البجع» أصحاب المركز الخامس عشر.
كما تزخر فئات الشباب بالنجوم الصاعدين. ويشكّل جوردان جيمس لاعب ليستر سيتي، وسيدي بيك لاعب شيفيلد يونايتد، وبوبي كلارك لاعب ديربي كاونتي، قائمةً مختصرةً لخط وسط حافلة بالمواهب لجائزة أفضل لاعب شاب في الموسم. كما ينافس أيضًا على الجائزة آشلي فيليبس، جوهرة الدفاع البالغ من العمر 20 عامًا من ستوك سيتي.
المرشحون للدوريات الأدنى
في دوري الدرجة الأولى، حظي مايكل سكوبالا بتقدير على عمله المتميز في لينكولن سيتي، لينال ترشيحًا إلى جانب غراهام ألكسندر مدرب برادفورد سيتي، وبراين باري-مورفي من كارديف سيتي، ومدرب ستيفينج أليكس ريفيل. وقد ترسّخ موقع سكوبالا ضمن القائمة بعد أن ضمن لينكولن رسميًا صعوده خلال عطلة عيد الفصح المصرفية في نهاية الأسبوع. وتضم القائمة المختصرة لدوري الدرجة الثانية آندي وودمان، عقب حملة تاريخية مع بروملي، إلى جانب بول وارن مدرب إم كيه دونز، وميكي ميلون مدرب أولدهام، ونيل هاريس مدرب كامبريدج يونايتد. وسيُحتفى بالفائزين عبر الأقسام الثلاثة جميعها في الحفل السنوي لرابطة كرة القدم الإنجليزية (EFL)، حيث يُتوقع على نطاق واسع أن يكون لامبارد الحدث الأبرز بعد إحيائه لمسيرة كوفنتري سيتي.