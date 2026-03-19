تحدث رئيس رابطة الدوري الإيطالي «سيري أ» إزيو سيمونيلي عند خروجه من مقر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم (FIGC) عقب انتهاء اجتماع المجلس الاتحادي اليوم. ومن بين القضايا الساخنة: تأجيل الاجتماع بين الأندية والحكام، وتأجيل الجولة القادمة من الدوري التي لم تُجرَ في نهاية المطاف، وذلك لتمكين غاتوسو من الإعداد على أفضل وجه للمباراة الحاسمة لمصير إيطاليا في كأس العالم.
ترجمه
تم إلغاء الاجتماع بين الأندية والحكام، سيمونيلي: "روكي مشغول. هل ستؤجل مباريات إيطاليا؟ إذا وجدتم لي تواريخ متاحة، سأدفع ثمن العشاء"
كلمات سيمونيلي
"تم تأجيل اللقاء بين المدربين واللاعبين والحكام إلى نهاية الموسم. ففي الواقع، سيكون روكي مشغولاً يوم 23 في فعالية تابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) ستُعقد في مالطا ولن يتمكن من الحضور. لم نتحدث عن المنتخب الوطني، لكننا متفائلون. أما بخصوص عدم تأجيل جولة الدوري؟ إذا وجدتم لي تاريخاً كان من الممكن فيه تعويض المباراة، سأدعو الجميع إلى العشاء. لم يكن بإمكاننا أن نعرف أن جميع الفرق الإيطالية ستُقصى مبكراً من دوري أبطال أوروبا".
