تم إخراج كونور كودي، المُعار إلى ريكسهام، من المستشفى بعد أن «فقد الوعي» إثر تسديدة خلال مباراة تشارلتون
خروج من المستشفى بعد ذعر
تعرّض المدافع المخضرم لإغماء تام في الوقت بدل الضائع أثناء قيامه بتصدي شجاع لحجب تسديدة لتوم إينس وإبعادها، وذلك في مباراته رقم 500 على مستوى المشاركات مع الأندية في مسيرته. هرع المسعفون إلى مكان الحادثة وتوقفت المباراة لما يقرب من عشر دقائق، قبل أن تحوّل كاميرات التلفزيون عدستها بعيدًا في النهاية بعدما اتضحت خطورة الموقف.
وأكد نادي تشارلتون الآن في بيان رسمي أن كودي حصل على الضوء الأخضر وعاد إلى منزله، وجاء في البيان: "تم إخراج كونور كودي من المستشفى بعد تعرضه لإصابة في الرأس خلال تعادل يوم الاثنين 1-1 أمام واتفورد على ملعب فيكارج رود. فقد اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا وعيه بعدما أصابته تسديدة في الوقت بدل الضائع. وتم نقله خارج الملعب على محفة إلى مستشفى محلي، حيث خضع لسلسلة من الفحوصات.
"ومنذ ذلك الحين، حصل كودي على الضوء الأخضر وتم إخراجه من المستشفى مساء اليوم. ويود النادي أن يتقدم بالشكر إلى الطاقم الطبي لواتفورد على دعمهم ومساعدتهم. وسيواصل الطاقم الطبي لتشارلتون مراقبته بما يتماشى مع البروتوكولات المناسبة."
يشيد المدير بشجاعة تحقيق إنجاز مهم
طغى الحادث على نتيجة جعلت طموحات واتفورد في بلوغ الملحق تتلاشى، فيما ابتعد تشارلتون بثماني نقاط عن منطقة الهبوط في دوري الدرجة الأولى. وكان ناثان جونز سريعًا في إبراز إيثار كودي، مشيرًا إلى أن الإصابة حدثت بينما كان اللاعب يجسّد الصلابة الدفاعية المطلوبة في هذه المرحلة من الموسم.
وعلّق مدرب تشارلتون على الإصابة قائلاً: "تم إخراجه من الملعب ونقله إلى المستشفى. لقد عرّض جسده للخطر في مباراته رقم 500، وتعرّض لإغماء، وهذا يجسّد الأداء. سنطلع الجميع على آخر المستجدات بمجرد أن نعرف المزيد."
تحديث من القلب للداعمين
بعد خروجه من المستشفى في وقت لاحق من تلك الأمسية، لجأ قائد وولفرهامبتون السابق إلى إنستغرام لطمأنة المشجعين على حالته برسالة شخصية. وإلى جانب صورة مع ابنه، كتب المعار إلى ريكسهام: "في طريقي إلى المنزل مع ولدي... شكرًا لكم جميعًا على الرسائل، إنها تعني الكثير. نقطة أخرى تُضاف إلى رصيد الأولاد".
تتبع بروتوكولات الارتجاج الإلزامية
سيقوم الطاقم الطبي لتشارلتون الآن بمراقبة المدافع عن كثب مع دخوله بروتوكولات العودة الإلزامية إلى اللعب بعد الارتجاج، مما قد يستبعده على الأرجح من المشاركة الفورية. ويخوض فريق «الإديكس» منعطفًا حاسمًا في الجولات الأخيرة أمام بريستون وشيفيلد وينزداي وإيبسويتش تاون وهال سيتي وسوانزي سيتي لضمان البقاء في التشامبيونشيب حسابيًا. ومع تبقي خمس مباريات، سيأمل النادي أن يتمكن قائدهم الأكثر خبرة من العودة سريعًا بمجرد اجتيازه التقييمات العصبية اللازمة.