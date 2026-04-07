تعرّض المدافع المخضرم لإغماء تام في الوقت بدل الضائع أثناء قيامه بتصدي شجاع لحجب تسديدة لتوم إينس وإبعادها، وذلك في مباراته رقم 500 على مستوى المشاركات مع الأندية في مسيرته. هرع المسعفون إلى مكان الحادثة وتوقفت المباراة لما يقرب من عشر دقائق، قبل أن تحوّل كاميرات التلفزيون عدستها بعيدًا في النهاية بعدما اتضحت خطورة الموقف.

وأكد نادي تشارلتون الآن في بيان رسمي أن كودي حصل على الضوء الأخضر وعاد إلى منزله، وجاء في البيان: "تم إخراج كونور كودي من المستشفى بعد تعرضه لإصابة في الرأس خلال تعادل يوم الاثنين 1-1 أمام واتفورد على ملعب فيكارج رود. فقد اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا وعيه بعدما أصابته تسديدة في الوقت بدل الضائع. وتم نقله خارج الملعب على محفة إلى مستشفى محلي، حيث خضع لسلسلة من الفحوصات.

"ومنذ ذلك الحين، حصل كودي على الضوء الأخضر وتم إخراجه من المستشفى مساء اليوم. ويود النادي أن يتقدم بالشكر إلى الطاقم الطبي لواتفورد على دعمهم ومساعدتهم. وسيواصل الطاقم الطبي لتشارلتون مراقبته بما يتماشى مع البروتوكولات المناسبة."