أعرب ماغواير عن فخرٍ بالغ بمواصلة مسيرته مع النادي، مُسلِّطًا الضوء على رغبةٍ جماعية في مساعدة التشكيلة الحالية على العودة إلى قمة كرة القدم الإنجليزية. وأشار إلى أن الطموح المشترك داخل غرفة الملابس يظل الدافع الرئيسي لقراره بالبقاء في أولد ترافورد.

وقال المدافع الإنجليزي: "إن العزيمة في أرجاء النادي بأكمله للقتال من أجل الألقاب الكبرى واضحة للجميع، وأنا واثق بأن أفضل لحظاتنا معًا لا تزال أمامنا. يمكنك أن تشعر بالطموح والإمكانات التي تمتلكها هذه المجموعة المثيرة."

وأضاف: "تمثيل مانشستر يونايتد هو الشرف الأسمى. إنها مسؤولية تجعلني أنا وعائلتي فخورين كل يوم. أنا سعيد بتمديد رحلتي مع هذا النادي الرائع إلى ما لا يقل عن ثمانية مواسم، ومواصلة اللعب أمام جماهيرنا المميزة لخلق المزيد من اللحظات المذهلة معًا."