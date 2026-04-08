Newcastle United v Manchester United - Premier League
تم الكشف: هاري ماغواير يرفض الارتباط بليونيل ميسي في إنتر ميامي، بطل كأس الدوري الأميركي، لتمديد عقده مع مانشستر يونايتد

أفادت تقارير بأن هاري ماغواير رفض فرصة مربحة للانضمام إلى ليونيل ميسي في إنتر ميامي، بطل كأس الدوري الأميركي (MLS)، مفضّلًا توقيع تمديد لعقده لمدة عام واحد مع مانشستر يونايتد. وكان المدافع البالغ من العمر 33 عامًا على وشك أن يصبح لاعبًا حرًا هذا الصيف، لكنه التزم الآن بعقد جديد في أولد ترافورد يتضمن خيار التمديد لمدة 12 شهرًا إضافية.

  Lionel Messi Inter Miami 2026

    ماغواير يرفض محاولات بيكهام للتقرب

    اختار الدولي الإنجليزي البقاء في أولد ترافورد رغم الاهتمام الكبير من فريق إنتر ميامي في الدوري الأميركي لكرة القدم (MLS) المملوك لديفيد بيكهام. ووفقًا لصحيفة ذا صن، رفض ماغواير فرصة الانضمام إلى ميسي في ميامي من أجل توقيع تمديد لمدة عام واحد مع يونايتد. وبعد أن كان يُنظر إليه سابقًا على أنه فائض عن الحاجة في أولد ترافورد، فقد رسّخ منذ ذلك الحين مكانته كعنصر أساسي في مشروع مايكل كاريك المؤقت، وشارك أساسيًا في كل مباراة منذ التغيير الإداري في يونايتد مطلع العام.

  Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier League

    ملتزم بالقضية المشتركة

    أعرب ماغواير عن فخرٍ بالغ بمواصلة مسيرته مع النادي، مُسلِّطًا الضوء على رغبةٍ جماعية في مساعدة التشكيلة الحالية على العودة إلى قمة كرة القدم الإنجليزية. وأشار إلى أن الطموح المشترك داخل غرفة الملابس يظل الدافع الرئيسي لقراره بالبقاء في أولد ترافورد.

    وقال المدافع الإنجليزي: "إن العزيمة في أرجاء النادي بأكمله للقتال من أجل الألقاب الكبرى واضحة للجميع، وأنا واثق بأن أفضل لحظاتنا معًا لا تزال أمامنا. يمكنك أن تشعر بالطموح والإمكانات التي تمتلكها هذه المجموعة المثيرة."

    وأضاف: "تمثيل مانشستر يونايتد هو الشرف الأسمى. إنها مسؤولية تجعلني أنا وعائلتي فخورين كل يوم. أنا سعيد بتمديد رحلتي مع هذا النادي الرائع إلى ما لا يقل عن ثمانية مواسم، ومواصلة اللعب أمام جماهيرنا المميزة لخلق المزيد من اللحظات المذهلة معًا."

  • القيادة والمرونة المهنية

    أشاد مسؤولو النادي بمتانة ماغواير وانضباطه المهني، معتبرين إياه مرشدًا أساسيًا لتشكيلة شابة تمر حاليًا بمرحلة انتقال تكتيكي. كما لفتت عودته القوية انتباه مدرب إنجلترا توماس توخيل، الذي استدعى المدافع مؤخرًا مجددًا إلى المنتخب قبل كأس العالم المقبلة.

    وتأييدًا لدور المخضرم ضمن رؤية يونايتد طويلة الأمد، قال مدير كرة القدم جيسون ويلكوكس: «هاري يجسّد العقلية والصلابة المطلوبتين للعب مع مانشستر يونايتد. إنه محترف من الطراز الأول يجلب خبرة وقيادة لا تُقدّران بثمن إلى تشكيلتنا الشابة الطموحة. هاري، مثل الجميع في النادي، مصمم تمامًا على مساعدة مانشستر يونايتد على تحقيق نجاح منتظم ومستدام».

  Bournemouth v Manchester United - Premier League

    الإيقاف وتهمة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم

    وبينما بات مستقبله محسومًا، يواجه قلب الدفاع فترة غياب فورية عن الملاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز عقب طرده الأخير أمام بورنموث. وقد يؤدي هذا الغياب المحلي، إلى جانب تهمة معلّقة من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بشأن سلوك غير لائق، إلى تعقيد مشاركته في جدول مانشستر يونايتد المزدحم خلال الفترة المقبلة. ولن يكون متاحًا عندما يستضيف فريق كاريك ليدز يوم الاثنين.

