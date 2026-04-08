تم الكشف: هاري ماغواير يرفض الارتباط بليونيل ميسي في إنتر ميامي، بطل كأس الدوري الأميركي، لتمديد عقده مع مانشستر يونايتد
ماغواير يرفض محاولات بيكهام للتقرب
اختار الدولي الإنجليزي البقاء في أولد ترافورد رغم الاهتمام الكبير من فريق إنتر ميامي في الدوري الأميركي لكرة القدم (MLS) المملوك لديفيد بيكهام. ووفقًا لصحيفة ذا صن، رفض ماغواير فرصة الانضمام إلى ميسي في ميامي من أجل توقيع تمديد لمدة عام واحد مع يونايتد. وبعد أن كان يُنظر إليه سابقًا على أنه فائض عن الحاجة في أولد ترافورد، فقد رسّخ منذ ذلك الحين مكانته كعنصر أساسي في مشروع مايكل كاريك المؤقت، وشارك أساسيًا في كل مباراة منذ التغيير الإداري في يونايتد مطلع العام.
ملتزم بالقضية المشتركة
أعرب ماغواير عن فخرٍ بالغ بمواصلة مسيرته مع النادي، مُسلِّطًا الضوء على رغبةٍ جماعية في مساعدة التشكيلة الحالية على العودة إلى قمة كرة القدم الإنجليزية. وأشار إلى أن الطموح المشترك داخل غرفة الملابس يظل الدافع الرئيسي لقراره بالبقاء في أولد ترافورد.
وقال المدافع الإنجليزي: "إن العزيمة في أرجاء النادي بأكمله للقتال من أجل الألقاب الكبرى واضحة للجميع، وأنا واثق بأن أفضل لحظاتنا معًا لا تزال أمامنا. يمكنك أن تشعر بالطموح والإمكانات التي تمتلكها هذه المجموعة المثيرة."
وأضاف: "تمثيل مانشستر يونايتد هو الشرف الأسمى. إنها مسؤولية تجعلني أنا وعائلتي فخورين كل يوم. أنا سعيد بتمديد رحلتي مع هذا النادي الرائع إلى ما لا يقل عن ثمانية مواسم، ومواصلة اللعب أمام جماهيرنا المميزة لخلق المزيد من اللحظات المذهلة معًا."
القيادة والمرونة المهنية
أشاد مسؤولو النادي بمتانة ماغواير وانضباطه المهني، معتبرين إياه مرشدًا أساسيًا لتشكيلة شابة تمر حاليًا بمرحلة انتقال تكتيكي. كما لفتت عودته القوية انتباه مدرب إنجلترا توماس توخيل، الذي استدعى المدافع مؤخرًا مجددًا إلى المنتخب قبل كأس العالم المقبلة.
وتأييدًا لدور المخضرم ضمن رؤية يونايتد طويلة الأمد، قال مدير كرة القدم جيسون ويلكوكس: «هاري يجسّد العقلية والصلابة المطلوبتين للعب مع مانشستر يونايتد. إنه محترف من الطراز الأول يجلب خبرة وقيادة لا تُقدّران بثمن إلى تشكيلتنا الشابة الطموحة. هاري، مثل الجميع في النادي، مصمم تمامًا على مساعدة مانشستر يونايتد على تحقيق نجاح منتظم ومستدام».
الإيقاف وتهمة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم
وبينما بات مستقبله محسومًا، يواجه قلب الدفاع فترة غياب فورية عن الملاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز عقب طرده الأخير أمام بورنموث. وقد يؤدي هذا الغياب المحلي، إلى جانب تهمة معلّقة من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بشأن سلوك غير لائق، إلى تعقيد مشاركته في جدول مانشستر يونايتد المزدحم خلال الفترة المقبلة. ولن يكون متاحًا عندما يستضيف فريق كاريك ليدز يوم الاثنين.