تم الكشف: موقف غابرييل مارتينيلي من احتمال الرحيل عن أرسنال خلال نافذة الانتقالات الصيفية
الجناح البرازيلي يريد البقاء في الإمارات
يدفع مارتينيلي من أجل البقاء في أرسنال هذا الصيف، إذ يتطلع إلى القتال من أجل مستقبله تحت قيادة أرتيتا، وفقًا لموقع Football Insider. وعلى الرغم من أن إدارة «المدفعجية» تدرس احتمال رحيل المهاجم لموازنة الميزانية، فإن الجناح البرازيلي لا ينوي مطلقًا مغادرة النادي اللندني الشمالي خلال نافذة الانتقالات المقبلة.
ومن المقرر أن يدخل النجم السابق لإيتوانو عامه الأخير من عقده هذا الصيف، وهي وضعية غالبًا ما تفتح باب التكهنات بشأن الانتقالات. ومع ذلك، تشير المصادر إلى أن الجناح متعطش لإثبات قيمته واستعادة مكانته كخيار أساسي مضمون بعد تراجعه في ترتيب الخيارات خلال الأشهر الأخيرة.
يعاني من أجل الحصول على فرصة المشاركة أساسياً تحت قيادة أرتيتا
لقد كانت فترة اختبار لمارتينيلي، الذي لم ينجح إلا في تسجيل تسع مشاركات أساسية في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ بداية موسم 2025-26. وقد أدى تراجع إنتاجيته إلى انخفاض عدد أهدافه وتمريراته الحاسمة لكل 90 دقيقة بشكل طفيف مقارنة بالعام السابق، فيما تراجعت أيضًا فرصه التي يصنعها من 1.57 إلى 0.96 في المباراة. وعلى الرغم من هذه الأرقام، أظهر الجناح مؤخرًا جودته على الساحة الأوروبية. وقد أشاد أرتيتا بلحظته السحرية عند مشاركته كبديل أمام سبورتينغ لشبونة، حيث قدم التمريرة الحاسمة لهدف الفوز الذي سجله كاي هافيرتز. ويعتقد مارتينيلي أن هذا النوع من التأثير هو ما يبرر مكانه في التشكيلة بينما يسعى أرسنال وراء الألقاب محليًا وخارجيًا.
أرسنال يدرس بيعًا مترددًا
بينما يظل اللاعب ملتزماً بالقضية، يزعم Football Insider أن أرسنال يدرس على مضض بيع اللاعب في ظل سعيه لتجديد خياراته الهجومية. ويحرص النادي على التعاقد مع جناح جديد في الجهة اليسرى لتقديم مردود أكثر ثباتاً، وهو ما قد يجعل مارتينيلي خارج الحسابات إذا وصل عرض كبير. وقد أنفق «الغانرز» بكثافة في نافذة الصيف الماضية، وقد يحتاجون إلى الاستغناء عن عدد من لاعبي الفريق الأول للبقاء ملتزمين باللوائح المالية. ومع مراقبة العديد من الأندية الكبرى في الدوري الإنجليزي الممتاز وأوروبا للوضع، قد يُنتزع القرار بشأن مستقبل مارتينيلي في نهاية المطاف من يد اللاعب بواسطة مجلس إدارة أرسنال.
من المقرر تنفيذ عملية استغناء أوسع عن اللاعبين في الفريق
مارتينيلي ليس الاسم البارز الوحيد الذي قد يكون في طريقه إلى باب الخروج، إذ يستعد المدير الرياضي أندريا بيرتا لصيف مزدحم. ويُعتقد أيضاً أن الظهير بن وايت مرشح للبيع مع سعي النادي لاستعادة الأموال من أجل مزيد من الاستثمار في عناصر الفريق. ويُعد المهاجم غابرييل جيسوس لاعباً آخر لا يزال مستقبله غير محسوم بعد معاناته في استعادة أفضل مستوياته عقب مشاكل الإصابات. وتتمثل أولوية أرسنال في تجنب بيع الأعضاء الذين لا غنى عنهم في التشكيلة الأساسية لأرتيتا، ما يسلط الضوء بقوة على اللاعبين الهامشيين وأولئك الذين جعلت أوضاع عقودهم أو مستواهم عرضة لخطط إعادة هيكلة النادي.