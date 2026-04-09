يدفع مارتينيلي من أجل البقاء في أرسنال هذا الصيف، إذ يتطلع إلى القتال من أجل مستقبله تحت قيادة أرتيتا، وفقًا لموقع Football Insider. وعلى الرغم من أن إدارة «المدفعجية» تدرس احتمال رحيل المهاجم لموازنة الميزانية، فإن الجناح البرازيلي لا ينوي مطلقًا مغادرة النادي اللندني الشمالي خلال نافذة الانتقالات المقبلة.

ومن المقرر أن يدخل النجم السابق لإيتوانو عامه الأخير من عقده هذا الصيف، وهي وضعية غالبًا ما تفتح باب التكهنات بشأن الانتقالات. ومع ذلك، تشير المصادر إلى أن الجناح متعطش لإثبات قيمته واستعادة مكانته كخيار أساسي مضمون بعد تراجعه في ترتيب الخيارات خلال الأشهر الأخيرة.