تم الكشف عن هاري ماغواير كأفضل لاعب غولف في مانشستر يونايتد، فيما قدّم لاعبو الشياطين الحمر توقعاتهم للفائز ببطولة الماسترز
يتوّج زملاء الفريق ماغواير ملك الغولف
يأتي الكشف عن براعة ماغواير في لعب الغولف خلال فترة من الاستقرار المهني للاعب البالغ من العمر 33 عامًا. وكان يونايتد قد أعلن مؤخرًا أن ماغواير وقّع عقدًا جديدًا يمتد حتى عام 2027، مكافأةً له على مستواه المميز تحت قيادة المدرب المؤقت مايكل كاريك. وعلى الرغم من إيقافه الحالي عقب حصوله على بطاقة حمراء أمام بورنموث، ما سيجعله يغيب عن المواجهة المقبلة أمام ليدز يونايتد، فإنه لا يزال قائدًا محوريًا في فريق يسعى للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا. ويبدو أن هذا التألق لا يقتصر على المستطيل الأخضر، إذ توّجه زملاؤه مؤخرًا أفضل لاعب غولف في النادي.
ثابت في الملعب، ثابت على منصة الانطلاق
في حديثه إلى وسائل الإعلام الرسمية للنادي، اتفق ماسون ماونت وحارس المرمى سيني لامنس تمامًا عندما طُلب منهما تسمية أفضل لاعب غولف في التشكيلة الحالية. وسارع ماونت إلى ترشيح القائد السابق، مكتفيًا بالقول: "هاري ماغواير". وبينما حاول نصير مزراوي مازحًا إدخال ماونت في الحديث، أصر لاعب وسط تشيلسي السابق على أن زميله يتفوق عليه، معترفًا: "في ذلك اليوم ربما قليلًا، لكنه أفضل مني".
ووافق لامنس على ادعاء ماونت. وفي حديث منفصل إلى سكاي سبورتس، أوضح البلجيكي: "أفضل لاعب على الأرجح هو هاري ماغواير. إنه ثابت جدًا. لا يرتكب الكثير من الأخطاء، وهذا ما تريده في لاعب الغولف".
انقسام الشياطين الحمر حول مجد بطولة الماسترز
مع اقتراب بطولة «الماسترز» لعام 2026 في نادي أوغستا ناشيونال، بدأ نجوم يونايتد أيضاً بالإدلاء بأصواتهم حول من سيظفر بالسترة الخضراء الأيقونية. وتباينت التوقعات داخل غرفة الملابس، حيث اتجه لامنس نحو لاعبٍ قوي الضربات لبطولة 2026، قائلاً: «أتمنى أن يكون برايسون ديشامبو. شاهدت غولفه على يوتيوب، وآمل أن ينجح في ترتيب أموره ويفوز ببطولة الماسترز».
في المقابل، اختار ماونت خياراً أكثر وطنية بدعمه جاستن روز لاستعادة المجد على المسرح الكبير، بينما بدا مزراوي أقل يقيناً بشأن مشهد الغولف الحالي، إذ ظهر مرتبكاً قبل أن يستقر على اسم مألوف هو روري ماكيلروي.
يعود التركيز إلى منافسة ليدز
بينما توفر النقاشات حول السترة الخضراء تشتيتًا مرحّبًا به، يظل فريق يونايتد مركزًا بالكامل على مرحلة حاسمة من سباق الدوري الإنجليزي الممتاز في الأمتار الأخيرة. ومع ارتفاع الرهانات في ما يتعلق بالتأهل الأوروبي، تحوّل الاهتمام سريعًا من جديد إلى المستطيل الأخضر قبل المواجهة المرتقبة بشدة أمام الغريم اللدود ليدز يونايتد مساء الاثنين. وعلى الرغم من أن ماغواير سيُجبر على متابعة هذه المباراة تحديدًا من خارج الخطوط، فإن تأثيره خلف الكواليس يظل قويًا كما كان دائمًا. وكما تُظهر هذه النقاشات الخفيفة داخل غرفة الملابس، فإن معنويات الفريق مرتفعة. ومن المؤكد أن الشياطين الحمر يأملون في ترجمة تلك العقلية الفائزة على الممرات العشبية إلى ثلاث نقاط حاسمة عندما يحين موعد المباراة.