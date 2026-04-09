في حديثه إلى وسائل الإعلام الرسمية للنادي، اتفق ماسون ماونت وحارس المرمى سيني لامنس تمامًا عندما طُلب منهما تسمية أفضل لاعب غولف في التشكيلة الحالية. وسارع ماونت إلى ترشيح القائد السابق، مكتفيًا بالقول: "هاري ماغواير". وبينما حاول نصير مزراوي مازحًا إدخال ماونت في الحديث، أصر لاعب وسط تشيلسي السابق على أن زميله يتفوق عليه، معترفًا: "في ذلك اليوم ربما قليلًا، لكنه أفضل مني".

ووافق لامنس على ادعاء ماونت. وفي حديث منفصل إلى سكاي سبورتس، أوضح البلجيكي: "أفضل لاعب على الأرجح هو هاري ماغواير. إنه ثابت جدًا. لا يرتكب الكثير من الأخطاء، وهذا ما تريده في لاعب الغولف".