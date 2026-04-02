تم الكشف عن مشروع «بلو كو»! لماذا كان تشيلسي أكبر الخاسرين في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال فترة التوقف الدولية

لطالما كانت ملكية نادي تشيلسي موضوعًا ساخنًا للنقاش منذ تأسيسه عام 1905، حيث كان الهدف الرئيسي للنادي آنذاك هو ببساطة ملء مدرجات ملعب «ستامفورد بريدج» الذي تم تجديده. وعندما تولى رومان أبراموفيتش زمام الأمور خلفًا لـ«كين بيتس» في عام 2003، ضخ مليارات الجنيهات لشراء أفضل اللاعبين في العالم وتحسين البنية التحتية. وأدى ذلك إلى تحول «البلوز» إلى قوة لا يستهان بها في الدوري الإنجليزي الممتاز وفي جميع أنحاء أوروبا، لكن تلك الأيام قد ولت.

بعد أن فرضت الحكومة البريطانية عقوبات على أبراموفيتش في عام 2022 عقب غزو روسيا لأوكرانيا، استحوذ على نادي تشيلسي اتحاد شركات يضم تود بوهلي، وهانسجورج فيس، ومارك والتر، وشركة الاستثمار «كليرليك كابيتال»، ليصبح النادي تحت مظلة جديدة تُسمى «بلو كو».

بصفتها المالك، ابتعدت BlueCo عن نموذج أبراموفيتش المتمثل في العيش في اللحظة وإنفاق مبالغ طائلة على لاعبين مجربين. بدلاً من ذلك، لا تزال تنفق ثروات، ولكن على نجوم أصغر سناً يتمتعون بإمكانات، حتى لو كان ذلك يعني إضعاف فرصها في النجاح على المدى القصير. إنها استراتيجية لم تلق قبولاً حسناً لدى المشجعين، الذين يتوقون إلى الألقاب والفوز والأهم من ذلك الشعور بالهوية.

كان من المفترض أن تكون فترة التوقف الدولية في مارس فرصة لتشيلسي لإعادة ضبط صفوفه وإعادة تنظيم نفسه استعداداً للمرحلة الأخيرة من موسم 2025-2026 الصعب. لكن بدلاً من ذلك، كشفت هذه الفترة عن هشاشة خطة المالكين للنادي.

    أداء سيئ

    كان أداء تشيلسي قبل فترة التوقف الدولية في شهر مارس متواضعاً. بعد أن سحق الفريق منافسه أستون فيلا، أحد فرق الخمسة الكبار، بنتيجة 4-1 خارج أرضه في 4 مارس، في فوز بدا أنه يعزز مكانته كمرشح مفضل للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، انهار أداء «البلوز» بشكل مفاجئ.

    بعد تلك الرحلة إلى فيلا بارك، جاءت مباراة الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي أمام فريق ريكسهام الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية. احتاج رجال ليام روزينيور إلى وقت إضافي وتفوق عددي بفارق لاعب واحد ليفوزوا 4-2 بعد الوقت الإضافي، مما حدد مسار أسبوعين قاتمين قادمين. وبعد أيام، انهار تشيلسي في الدقائق الأخيرة وخسر 5-2 أمام باريس سان جيرمان في مباراة الذهاب من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، ليضيع ما كان أداءً رائعاً لمدة 70 دقيقة تقريباً أمام بطل أوروبا.

    طغت على الهزيمة 1-0 على أرضه أمام نيوكاسل تصرفات تشيلسي الطفولية والاستعراضية قبل انطلاق المباراة، حيث تجمع اللاعبون حول الكرة داخل الدائرة المركزية، ولم يقتنع أحد بتفسير روزينيور بأن ذلك كان من أجل "احترام الكرة".

    انتهى شهر مارس بخسارتين متتاليتين بنتيجة 3-0 لتشيلسي، الأولى أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، ثم خارج أرضه أمام إيفرتون في أول زيارة له إلى ملعب هيل ديكنسون. ربما كان "البلوز" محظوظين لأن فترة التوقف الدولية حالت دون تفاقم دوامة الهزائم دون فترة للتفكير.

    هل ينوي إنزو المغادرة؟

    أثناء وجوده مع منتخب الأرجنتين، أجرى نائب قائد تشيلسي إنزو فرنانديز مقابلتين من شأنهما أن تثير قلق إدارة النادي.

    فقد ادعى أولاً أنه شعر بالحيرة إزاء قرار إقالة إنزو ماريسكا من منصب المدير الفني في يوم رأس السنة الجديدة، قائلاً: "لا أفهم ذلك. أحياناً كلاعب، هناك أمور لا نفهمها ولا نفهم الطريقة التي يحاولون بها إدارة الأمور. ليس لدي إجابة لك لأنني لا أعرف. من الواضح أن رحيله كان مؤلماً للغاية لأننا كنا نتمتع بهوية قوية، فقد منحنا النظام، لكن هذه هي طبيعة كرة القدم، أحياناً تكون جيدة وأحياناً سيئة. لكننا كنا نتمتع دائماً بهوية واضحة فيما يتعلق بالتدريبات والمباريات، ومن الواضح أن رحيله أضر بنا خاصة في منتصف الموسم - فقد قطع كل شيء".

    أن تكون صريحًا جدًا بشأن إقالة مدرب سابق هو أمر، لكن فرنانديز تحدث منذ ذلك الحين أيضًا عن رغبته في العيش في مدريد وسط شائعات بربطه بريال مدريد. عندما سُئل في البداية عن البقاء في تشيلسي على المدى الطويل، أجاب: "لا أعرف، هناك ثماني مباريات متبقية وكأس الاتحاد الإنجليزي. هناك كأس العالم وبعدها سنرى."

    وبعد أيام، سُئل عن الوجهة التي قد ينتقل إليها في المستقبل، فأجاب: "أود العيش في إسبانيا. أحب مدريد حقاً؛ فهي تذكرني ببوينس آيرس. اللاعبون يعيشون حيثما يريدون. أنا سأعيش في مدريد. أستطيع التحدث باللغة الإنجليزية، لكنني سأشعر براحة أكبر باللغة الإسبانية".

    مسابقة كوكوريلا

    لم يكن فرنانديز النجم الوحيد في تشيلسي الذي أعرب عن نفس المشاعر تجاه ماريسكا واحتمال انتقاله إلى الدوري الإسباني، حيث انضم إليه لاعب آخر من كبار اللاعبين في الفريق، وهو مارك كوكوريلا.

    "قال الظهير الأيسر لصحيفة "ذا أثليتيك": "مع وجود إنزو ماريسكا على رأس الفريق، كنا أكثر استقرارًا، لأننا عملنا معًا لمدة 18 شهرًا". "إذا نظرت إلى أول موسم تحضيري لنا معه، كانت هناك شكوك. تحتاج إلى عملية حتى يفهم كل لاعب ما يتعين علينا القيام به. في الأشهر الأخيرة معنا مع ماريسكا، لعبنا بشكل شبه تلقائي. إذا قمنا بتغيير النظام، كنا نعرف ما يتعين علينا القيام به. تحتاج إلى هذا الوقت.

    "عندما يمنحك المدرب تلك الثقة ويوفر لك منصة للقتال من أجل الألقاب، فإنك مستعد للموت من أجله. لحظة رحيل ماريسكا، كان لذلك تأثير كبير علينا. هذه قرارات اتخذها النادي. لو سألتني، لما اتخذت هذا القرار.

    "باختصار، عدم الاستقرار الذي يحيط بالنادي نابع من هذا. كان لدينا مدرب مؤقت (مدرب فريق تحت 21 عامًا السابق كالوم ماكفارلين) أولاً، ثم مدرب جديد، بأفكار جديدة وبدون وقت للعمل عليها. لإجراء تغيير كهذا، أفضل شيء هو الانتظار حتى نهاية الموسم. ستمنح الجميع، اللاعبين والمدرب الجديد، الوقت للاستعداد، ولإجراء فترة إعداد كاملة... انظر إلى أرسنال الآن، الذي يقاتل من أجل كل لقب. لقد ظلوا مع [ميكيل] أرتيتا لمدة سبع سنوات تقريبًا ولم يفوزوا بالكثير. لكن تلك الثقة في المشروع تؤتي ثمارها."

    على الأقل عندما سُئل عن العودة إلى إسبانيا مع نادي طفولته برشلونة، قرر كوكوريلا تأجيل الإجابة والإصرار على أنه من المرجح أن يظل في تشيلسي حتى بعد هذا الصيف، على عكس فرنانديز.

    وقال عن الانضمام إلى برشلونة مرة أخرى: "سيكون من الصعب رفض العرض. الأمر لا يتعلق بي فقط. عليّ التفكير في عائلتي. إذا حدث ذلك، فسيحدث، وسنرى ما هو القرار الذي سيتخذ. تفكر دائمًا في العودة. [لكن] أنا سعيد جدًا هناك [في إنجلترا]، وكذلك عائلتي. سأترك الأمر لبضع سنوات من الآن".

    يمتد عقد فرنانديز مع تشيلسي حتى عام 2032، لذا يمتلك النادي كل أوراق الرابحة في المفاوضات في حال سعى اللاعب بنشاط للرحيل، لكن يُعتقد أن عقد كوكوريلا ينتهي في عام 2028، على الرغم من موافقته على زيادة كبيرة في الراتب، وسيكون من الأسهل عليه التخطيط للرحيل.

    إطلاق نار على مجلس الإدارة

    كما انتقد كوكوريلا، الذي يعد ثالث أكبر اللاعبين سناً في النادي بأكمله، بشكل مفاجئ رؤية مجلس الإدارة المتمثلة في التعاقد مع لاعبين شباب بدلاً من أولئك القادرين على إحداث تأثير فوري.

    وقال عن الهزيمة بنتيجة 8-2 في مجموع المباراتين أمام باريس سان جيرمان: "أفهم أن هذا جزء من سياسة النادي، وأنهم يريدون السير في هذا الاتجاه - التعاقد مع لاعبين شباب والتطلع إلى المستقبل. لكن بالنسبة لنا جميعًا الذين ما زلنا هنا ونريد الفوز بألقاب كبيرة، فإن لحظات مثل هذه تجعلك تشعر بالإحباط".

    "لدينا نواة جيدة من اللاعبين. الأساس موجود. لكن للقتال من أجل ألقاب كبرى مثل الدوري الإنجليزي الممتاز أو دوري أبطال أوروبا، تحتاج إلى المزيد. التعاقد مع لاعبين شباب فقط قد يعقد تحقيق تلك الأهداف. ضد باريس سان جيرمان، افتقدنا لاعبين مروا بمواقف مثل تلك.

    "تحتاج إلى الوقت أيضًا، وأنا أعلم أن اللاعبين الشباب هم من سيكتسبون الخبرة في المستقبل. لكن عليك إيجاد التوازن بين هذين العالمين".

    بالمر في مأزق

    علينا أيضًا أن نتطرق إلى المشكلة الأكبر التي لا يمكن تجاهلها: لم يقدم كول بالمر المستوى المطلوب هذا الموسم، حيث سجل أربعة أهداف فقط من اللعب المفتوح ومرر تمريرة حاسمة واحدة في الدوري الإنجليزي الممتاز. لكن هل يمكن لومه؟ فقد عانى بالمر من مشاكل اللياقة البدنية والإصابات طوال العام، حيث لم يحظَ بإجازة صيفية منذ عام 2022 وشارك في 97 مباراة خلال موسميه الأولين مع تشيلسي.

    لم يتأقلم بالمر بعد تمامًا مع نظام روزينيور المتغير باستمرار، في حين يبدو أن فرق الدوري الإنجليزي الممتاز قد غيرت طريقة الدفاع ضده، حيث تضع عليه رقابة مزدوجة وثلاثية لإحباط تأثيره. بدون اندفاع سريع، يصعب الهروب من تلك المواقف ما لم تفكر أنت وزملاؤك بسرعة وبنفس الطريقة.

    كان من الممكن أن تضفي فرصة تمثيل إنجلترا وتأمين مكان في خطط توماس توخيل لكأس العالم حياة جديدة على موسم بالمر، لكنه بدلاً من ذلك بدا وكأنه يلعب بطريقة تبعده عن المنافسة، ويواجه خطر قضاء عطلة صيفية بالفعل. قد لا يكون ذلك أمراً سيئاً على المدى الطويل، لكنه يدل على مستواه أن نصل إلى هذه النقطة من النقاش.

    ما يزيد الأمور تعقيدًا هو الشائعات المستمرة حول انتقاله إلى مانشستر يونايتد. ليس هناك حاجة حقيقية للريد ديفلز لإضافته إلى تشكيلتهم (ما لم يبيعوا برونو فرنانديز)، كما أنه يمتلك أطول عقد في تشيلسي حتى عام 2033. لكن لا دخان بدون نار، حتى لو بدت هذه الشائعات وكأنها مجرد شائعات لا أساس لها.

    الشهر الحاسم

    يعود تشيلسي من فترة التوقف الدولية بثلاث مباريات متتالية على أرضه قد تحدد مصير موسمه. يستقبل الفريق فريق بورت فالي، الذي يعاني في دوري الدرجة الأولى، على ملعب ستامفورد بريدج في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت، مما يمنح المدرب روزينيور فرصة مثالية لقيادة فريقه إلى ويمبلي وإنهاء جفاف «البلوز» الذي دام ثماني سنوات في هذه المسابقة.

    ثم تأتي تحديات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يستضيف الفريق مانشستر سيتي المتصدر، ثم مانشستر يونايتد بعد أسبوع. ومن المتوقع أن تشهد مباراة "الشياطين الحمر" على أرضه احتجاجاً مشتركاً بين مشجعي "البلوز" ومشجعي النادي الآخر التابع لـ"بلوكو"، ستراسبورغ. وإذا خسر تشيلسي هاتين المباراتين، فقد يخرج من المراكز المؤهلة لأوروبا وحتى من النصف العلوي من الجدول، في حال جاءت النتائج الأخرى ضده.

    يبدو أن الإدارة ملتزمة بروسينيور، لكن كلمتها ستخضع للاختبار إذا أصبح هذا المأزق مشكلة أكبر. إذا تعرض لمزيد من الضغط، يجب توجيه أصابع الاتهام إلى المديرين الرياضيين لدورهم في إفشال موسم كان متوقعاً.

    هل يمتلك هذا المدرب عديم الخبرة ومجموعة لاعبيه غير المنضبطين ما يلزم لإنقاذ موسم تشيلسي؟ من الصعب أن تكون الإجابة "نعم" في هذه المرحلة.

