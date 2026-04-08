وفقًا لصحيفة The ديلي ميل، لا يخطط يونايتد لإعادة دمج أونانا في تشكيلته هذا الصيف. يبلغ اللاعب من العمر 30 عامًا وهو مُعار حاليًا إلى طرابزون سبور، لكنه لا يزال يتبقى له عامان في عقده الضخم الذي يتقاضى بموجبه 120 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا. وهو متحمس للعودة في يونيو والمنافسة بشراسة مع لامنس، الذي رسّخ نفسه كخيار أول بعد انضمامه مقابل 18 مليون جنيه إسترليني العام الماضي. ومع ذلك، قرر النادي أنه من غير الواقعي للغاية الإبقاء على حارس مرمى احتياطي مرتفع الأجر على دكة البدلاء، ويبحث بنشاط عن التخلص من الكاميروني لتقليل التزاماته المتعلقة بالأجور.