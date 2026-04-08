Andre Onana Trabzonspor 2025
تم الكشف عن خطة مانشستر يونايتد بشأن أندريه أونانا بعد أن وضع حارس المرمى نصب عينيه استعادة المركز الأول كحارس أساسي

مانشستر يونايتد
أندريه أونانا
سيني لامينس
ترابزونسبور
الدوري الإنجليزي الممتاز
دوري السوبر التركي

يُقال إن أندريه أونانا مصمم على العودة إلى أولد ترافورد والقتال من أجل مكانه كحارس مرمى أساسي لمانشستر يونايتد. ومع ذلك، يبدو أن مسؤولي النادي لديهم أفكار أخرى بشأن الدولي الكاميروني، إذ يسعون لإعادة تشكيل قسم حراسة المرمى بالكامل، بهدف خفض فاتورة الأجور وترسيخ سيني لامينز كالحارس الأول بلا منازع.

  • يونايتد يستعد لرفض طلب أونانا

    وفقًا لصحيفة The ديلي ميل، لا يخطط يونايتد لإعادة دمج أونانا في تشكيلته هذا الصيف. يبلغ اللاعب من العمر 30 عامًا وهو مُعار حاليًا إلى طرابزون سبور، لكنه لا يزال يتبقى له عامان في عقده الضخم الذي يتقاضى بموجبه 120 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا. وهو متحمس للعودة في يونيو والمنافسة بشراسة مع لامنس، الذي رسّخ نفسه كخيار أول بعد انضمامه مقابل 18 مليون جنيه إسترليني العام الماضي. ومع ذلك، قرر النادي أنه من غير الواقعي للغاية الإبقاء على حارس مرمى احتياطي مرتفع الأجر على دكة البدلاء، ويبحث بنشاط عن التخلص من الكاميروني لتقليل التزاماته المتعلقة بالأجور.

  • Newcastle United v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    لامينز يتألّق بينما يطارد يونايتد المراكز المتقدمة

    لقد برّر لامنس تمامًا الثقة التي وضعها فيه النادي. وبعد أن تسلّم المهمة من ألطاي بايندير، الذي خاض ست مباريات في بداية الموسم، شارك البلجيكي في 25 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم. وقد استقبل 32 هدفًا وحافظ على نظافة شباكه في خمس مباريات، مقدّمًا مستويات ثابتة ساعدت يونايتد على الصعود إلى المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 55 نقطة، خلف أرسنال ومانشستر سيتي فقط. هذا الأساس الدفاعي المتين أقنع الإدارة أكثر بأنه حلّهم على المدى الطويل، تاركًا هامشًا ضئيلًا لأونانا لاستعادة مكانه الأساسي.

  • يزداد الاهتمام بالانتقال بالنجم السابق لإنتر

    من المتوقع أن يعقد ممثلو أونانا محادثات رسمية مع يونايتد هذا الشهر، مع اعتبار الرحيل الدائم أو على سبيل الإعارة النتيجة الأكثر ترجيحاً. وسيأمل النادي في استعادة جزء كبير من مبلغ 47 مليون جنيه إسترليني الذي دفعه في الأصل لإنتر عام 2023. ويحرص طرابزون سبور على الإبقاء عليه، في حين أبدى الغريم التركي بشكتاش أيضاً اهتماماً ملموساً. وقد يعود موناكو، الذي طُلب منه دفع 30 مليون جنيه إسترليني الصيف الماضي، بعرض آخر، فيما تظل السعودية خياراً مطروحاً بقوة عقب الروابط السابقة مع نيوم. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أيضاً أن يرحل باييندير بعد رفض انتقاله في يناير.

  • Galatasaray-v-Trabzonspor-Turkish-Super-LeagueAFP

    ما الذي يحمله المستقبل لقسم حراسة المرمى

    بالنظر إلى المستقبل، يجب على يونايتد على وجه السرعة تأمين مشترين مناسبين لكلٍّ من أونانا وبايندير لإتمام إعادة هيكلة مركز حراسة المرمى بشكل نهائي. ومع التوقعات الواسعة بأن يوقّع توم هيتون تمديدًا لمدة عام واحد لتوجيه لامينز، فقد رسّخ النادي رؤية تشغيلية واضحة. وستختبر نافذة الانتقالات الصيفية المقبلة تنفيذهم بشكل كبير.

