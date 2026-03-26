تم الكشف عن أربعة أخطاء تحكيمية أخرى في الدوري الإنجليزي الممتاز أثرت على مباراتي تشيلسي وأرسنال
اللاعبون الكبار يتضررون من عدم احتساب ركلات الجزاء
في المباراة الأخيرة التي خاضها أرسنال ضد إيفرتون، قررت لجنة التحكيم أنه كان ينبغي منح "المدفعجية" ركلة جزاء عندما ارتكب مايكل كين خطأً ضد كاي هافرتز. وفي الوقت نفسه، في المباراة التي جمعت تشيلسي ونيوكاسل في ستامفورد بريدج، حُرم الضيوف من فرصة واضحة عندما قام مدافع البلوز ريس جيمس بسحب مالك ثياو داخل منطقة الجزاء، لكن لم تُمنح ركلة جزاء. وفي كلتا الحالتين، لاحظت اللجنة أنه على الرغم من خطأ القرار الميداني، إلا أن VAR كان صحيحًا من الناحية الفنية بعدم التدخل استنادًا إلى المعايير الحالية لإلغاء القرارات.
بطاقة حمراء خاطئة لغودموندسون وركلة جزاء ضائعة لفريق برينتفورد
ومن الأخطاء الأخرى التي تم تحديدها في الجولة الأخيرة من المباريات، الخطأ الذي تعرض له لاعب ليدز يونايتد غابرييل غودموندسون، الذي حصل خطأً على بطاقة صفراء ثانية خلال مباراة فريقه ضد كريستال بالاس. وبموجب القواعد الحالية للدوري الإنجليزي الممتاز، لا يمكن لنظام الفيديو المساعد (VAR) التدخل في حالات البطاقة الصفراء الثانية، مما ترك ليدز دون أي وسيلة للطعن خلال المباراة. ومع ذلك، من المقرر تغيير هذا البروتوكول اعتبارًا من الموسم المقبل لضمان تصحيح مثل هذه الأخطاء التي تغير مسار المباراة.
كما تم الإبلاغ عن عدم احتساب ركلة جزاء في مباراة برينتفورد ضد ولفرهامبتون واندررز، حيث تم إعاقة كيفن شادي من قبل أندريه لاعب ولفرهامبتون. مع استمرار اللجنة المستقلة المكونة من خمسة أعضاء في تقييم كل حادثة من كل جولة من المباريات، لا يزال الضغط يقع على PGMOL لترجمة أوقات المراجعة المحسنة إلى دقة أفضل، حيث ظلت الموثوقية على أرض الملعب ثابتة عند حوالي 86٪ منذ بداية الموسم السابق.
تشير البيانات إلى ارتفاع في أخطاء التحكيم
وبتأكيد هذه الأخطاء الأربعة الجديدة، يصل العدد الإجمالي لأخطاء التحكيم هذا الموسم إلى 54 خطأً. ويمثل هذا ارتفاعاً ملحوظاً مقارنةً بنفس المرحلة من العام الماضي، حيث سُجلت 44 حادثة. ويشمل هذا الرقم مزيجاً من التدخلات الخاطئة أو غير المنجزة من قبل نظام الفيديو المساعد (VAR)، بالإضافة إلى الأخطاء الميدانية التي لم تستوفِ المعايير المحددة لإجراء مراجعة بالفيديو.
بينما يؤكد مسؤولو المباريات المحترفون (PGMOL) أن الاتجاه العام إيجابي مقارنة بـ 70 خطأً تم تسجيلها بعد 30 مباراة في موسم 2023-24، فإن الأرقام الحالية تدعو للقلق. على وجه التحديد، تم تسجيل 18 خطأً في نظام VAR هذا الموسم، وهو ما يعادل إجمالي عدد الأخطاء التي تم تسجيلها طوال العام الماضي، مع بقاء جزء كبير من جدول المباريات لم يتم لعبه بعد.
تظهر كفاءة نظام الفيديو المساعد للحكم (VAR) بوادر تحسن
على الرغم من ارتفاع إجمالي الأخطاء، سلطت PGMOL الضوء على بعض جوانب التقدم، لا سيما فيما يتعلق بسرعة وتطبيق التكنولوجيا. فقد تحسنت التأخيرات الناجمة عن مراجعات تقنية VAR بنسبة 25٪ تقريبًا على مدار المواسم الثلاثة الماضية. وانخفض متوسط وقت التوقف من 64 ثانية في موسم 2023-2024 إلى 48 ثانية فقط هذا الموسم، وهو رقم يشمل الوقت المستغرق في إعلانات الملعب.
كما لاحظت اللجنة أن المراجعات الخاطئة لنظام VAR قد انخفضت بشكل طفيف، من أربع إلى ثلاث. علاوة على ذلك، انخفض إجمالي تدخلات نظام VAR من 89 إلى 83، وهو ما تشير PGMOL إلى أنه مؤشر على تحسن عملية اتخاذ القرار الأولي على أرض الملعب والالتزام الأكثر صرامة بـ"المعايير الصارمة" المطلوبة لتدخل التكنولوجيا وتغيير القرار الأصلي.