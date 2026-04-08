AFP
ترجمه
تم استبعاد لاعب ريال مدريد الشاب من الفريق الأول بعد خلاف مع ألفارو أربيلوا، في ظل إجبار المدرب بطل الأكاديمية على الاعتذار لزملائه في الفريق
استبعاد دوري أبطال أوروبا يثير التوتر
وفقًا لصحيفة ماركا، بدأ الاحتكاك بين أسينسيو وأربيلوا في 11 مارس. كان النادي يمر بأزمة دفاعية حادة، مع غياب إيدر ميليتاو ودافيد ألابا. كان أسينسيو قد دفع بحدوده البدنية إلى أقصى مدى، إذ لعب 90 دقيقة رغم كدمة في الفقرات العنقية للمساعدة في تحقيق فوز بنتيجة 2-1 على سيلتا في 6 مارس. ومع ذلك، قرر المدرب إبقاءه على مقاعد البدلاء أمام سيتي بعد خمسة أيام، مفضلًا دين هويسن بدلًا منه. وبعد أيام، واجه المدافع المُحبط مدربه، معتبرًا أن تضحيته كانت تستحق مكانًا أساسيًا أمام أبطال إنجلترا.
الانسحاب المتأخر يثير غضب الزملاء الكبار
تصاعدت الأوضاع بشكل حاد قبل مواجهة في الدوري الإسباني ضد إلتشي في 14 مارس. وصل أسينسيو إلى مكتب المدرب صباح يوم المباراة برفقة طبيب، مشيرًا إلى انزعاج عضلي طفيف، وانسحب من قائمة الفريق. هذا التغيير المتأخر عرقل بالكامل خطط إعداد أنطونيو روديغر، الذي كان من المقرر أن يحصل على راحة قبل مباراة الإياب الأوروبية. كان روديغر غاضبًا بشدة من إجباره على اللعب، ما نقل الخلاف من نزاع تدريبي خاص إلى مشكلة خطيرة داخل غرفة الملابس، إذ شعر اللاعبون الكبار بأن الغياب المفاجئ قوض إدارتهم البدنية الجماعية.
أربيلوا يطالب باعتذار في غرفة الملابس
على الرغم من عودته إلى التدريبات بشكل طبيعي، ظل أسينسيو مُستبعدًا باستمرار من القوائم، بما في ذلك ديربي مدريد ضد أتلتيكو في 22 مارس. يرى المدرب أن الانضباط مسألة جماعية، وأصرّ على أن يعتذر المدافع أمام المجموعة بأكملها. وخلال تجمع قبل التدريب، أتاح المدرب الفرصة قائلاً: «هل لدى أحد ما يقوله؟»
في البداية أبقى أسينسيو رأسه منخفضًا وظل صامتًا، مما أطال فترة استبعاده. لكن لتهدئة الشائعات المتزايدة على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن احترافيته، قام المدافع — الذي خاض 30 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم مسجّلًا هدفين وصناعة هدف — في نهاية المطاف بمخاطبة زملائه والاعتذار.
ينتظرنا ختام موسم معقّد
يعود أسينسيو خلال فترة معقدة للنادي. تراجع ريال مدريد بفارق سبع نقاط خلف برشلونة في الدوري الإسباني مع تبقي ثماني مباريات فقط قبل استضافة جيرونا في 10 أبريل. علاوة على ذلك، يواجهون مهمة شاقة عقب الخسارة 2-1 على أرضهم أمام بايرن ميونيخ، مع اقتراب مباراة الإياب في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في 15 أبريل.