AFP
ترجمه
تم استبعاد فيديريكو كييزا من تشكيلة المنتخب الإيطالي، حيث صرح جينارو غاتوزو بأن بقاء جناح ليفربول للمشاركة في مباراة الملحق المؤهلة لكأس العالم أمر «عديم الجدوى»
غاتوسو يطالب بالتركيز التام
يدرك مدرب المنتخب الإيطالي غاتوزو تمامًا الضغط الشديد الذي يواجهه فريقه في محاولته المستميتة لتجنب كارثة أخرى في التصفيات. ومع اقتراب مباراة حاسمة، طالب المدرب لاعبيه بالتركيز التام. واعترف قائلاً: "لا يمكن إنكار وجود توتر. فقط من لا يجري الدم في عروقه لن يشعر به. لكننا بحاجة إلى أن ننجح في بث الكثير من الإيجابية. لا توجد أعذار. لا فائدة من التفكير فيما إذا كان بإمكاننا تقديم أداء أفضل. الشيء الوحيد الذي يجب أن نفكر فيه هو مباراة الخميس. انسوا أننا فزنا بأربعة كؤوس عالمية، وبطولتين أوروبيتين، ولقب أولمبي. بالنسبة لنا، المباراة الوحيدة هي مباراة الخميس. جميع اللاعبين الموجودين هنا اليوم يعرفون ما الذي نلعب من أجله ومدى أهميته".
- Getty Images Sport
الحقيقة وراء رحيل تشيزا
كانت الأخبار الأكثر إثارة للصدمة من المعسكر الإيطالي هي رحيل تشيزا المفاجئ، لا سيما وأن النجوم المصابين الآخرين بقوا مع المجموعة للحفاظ على الروح المعنوية. وكان المدرب صريحًا للغاية بشأن سبب اختيار الجناح، الذي عاد أخيرًا بعد أن رفض عدة دعوات سابقة من جاتوزو، للعودة إلى ميرسيسايد. وأوضح قائلاً: "كان يعاني من بعض المشاكل [البدنية] البسيطة، وقررنا أنه لا فائدة من بقائه". وعندما تم الضغط عليه أكثر بشأن هذا القرار، كشف عن مشكلة أعمق تتعلق بجاهزية اللاعب: "لأنه ليس كل لاعب لديه نفس الحالة الذهنية. عندما أسمع أن أحدهم متردد، أعرف عندها أنني بحاجة إلى اتخاذ قرار. قررنا ذلك معاً. شعر أنه ليس على مستوى المهمة وعاد إلى دياره. عليّ أن أتقبل ذلك".
تعزيز الوحدة وتجنب الصافرات
ولتعزيز روح الزمالة خلال فترة خلت من المعسكرات التدريبية الرسمية، تخلّى الجهاز الفني عن الجلسات التكتيكية ليقضي وقتًا في تناول العشاء مع اللاعبين في أنحاء أوروبا. "لم تكن هناك لوحات بيضاء أو أقلام. لم نذهب للتحدث عن كرة القدم أو التكتيكات. كنا هناك لتعزيز روح الفريق"، أشار. "لقد عملت بجد خلال هذه الأشهر على التعامل مع المحن. لا ينبغي لحدث واحد أن يغير ديناميكيات المباراة. الأمر يعتمد على كيفية رد فعلك والتعامل معها."
بالإضافة إلى ذلك، نقل المباراة إلى بيرغامو هربًا من الأجواء السامة في ملعب سان سيرو في ميلانو. "عند أول تمريرة خاطئة، تبدأ في سماع الصافرات. بينما عندما لعبنا في بيرغامو، تم تشجيعنا في الشوط الأول عندما كانت النتيجة 0-0. هذه الأمور تسير في دورات. عندما أرى فريقنا يفوز في رياضات أخرى، أشعر بالحماس. هذا يجعلني أشعر بالفخر. في الوقت الحالي، تشير تاريخنا إلى أننا نمر بفترة صعبة. لكن لدينا فرصة كبيرة هنا لتحقيق هدفنا."
- Getty Images Sport
فترة كئيبة في ميرسيسايد
يُبرز استبعاد تشيزا مؤخرًا من تشكيلة المنتخب الإيطالي في مباريات الملحق المؤهلة لكأس العالم تراجعًا حادًا في مسيرته التي كانت واعدة في يوم من الأيام. فمنذ أدائه المتميز خلال فوز إيطاليا المجيد ببطولة يورو 2020، عانى الجناح من صعوبات كبيرة. فقد شابت فترة وجوده الكارثية في ليفربول إصابات متكررة ونقص حاد في وقت اللعب. خلال الموسم الحالي 2025-26، لعب تشيزا 673 دقيقة فقط في 32 مباراة في جميع المسابقات، ولم يشارك سوى في مباراة واحدة في الدوري الإنجليزي كأساسي وسجل هدفين فقط. ونتيجة لهذا التراجع الحاد في مستواه ولياقته البدنية، لم يمثل تشيزا المنتخب الإيطالي منذ بطولة يورو 2024، مما يجعل مستقبله الدولي يبدو قاتماً بشكل متزايد.