تم استبعاد فيديريكو كييزا من تشكيلة المنتخب الإيطالي، حيث صرح جينارو غاتوزو بأن بقاء جناح ليفربول للمشاركة في مباراة الملحق المؤهلة لكأس العالم أمر «عديم الجدوى»

ولتعزيز روح الزمالة خلال فترة خلت من المعسكرات التدريبية الرسمية، تخلّى الجهاز الفني عن الجلسات التكتيكية ليقضي وقتًا في تناول العشاء مع اللاعبين في أنحاء أوروبا. "لم تكن هناك لوحات بيضاء أو أقلام. لم نذهب للتحدث عن كرة القدم أو التكتيكات. كنا هناك لتعزيز روح الفريق"، أشار. "لقد عملت بجد خلال هذه الأشهر على التعامل مع المحن. لا ينبغي لحدث واحد أن يغير ديناميكيات المباراة. الأمر يعتمد على كيفية رد فعلك والتعامل معها."

بالإضافة إلى ذلك، نقل المباراة إلى بيرغامو هربًا من الأجواء السامة في ملعب سان سيرو في ميلانو. "عند أول تمريرة خاطئة، تبدأ في سماع الصافرات. بينما عندما لعبنا في بيرغامو، تم تشجيعنا في الشوط الأول عندما كانت النتيجة 0-0. هذه الأمور تسير في دورات. عندما أرى فريقنا يفوز في رياضات أخرى، أشعر بالحماس. هذا يجعلني أشعر بالفخر. في الوقت الحالي، تشير تاريخنا إلى أننا نمر بفترة صعبة. لكن لدينا فرصة كبيرة هنا لتحقيق هدفنا."