تم استبعاد الحكم من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لبقية الموسم بعد قرارات مثيرة للجدل في خسارة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا
يويفا يستبعد الحكم بعد ليلة مثيرة للجدل في كامب نو
يُقال إن الحكم كوفاتش لن يدير أي مباراة أخرى في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، عقب المواجهة المتوترة في ذهاب ربع النهائي بين برشلونة وأتلتيكو مدريد على ملعب سبوتيفاي كامب نو. ووفقًا لبرنامج إذاعة Cope"El Partidazo"، ارتبط قرار اليويفا في المقام الأول بطريقة تعامل كوفاتش مع لحظة انضباطية محورية تخص مدافع برشلونة باو كوبارسي. فقد تلقى قلب الدفاع الشاب في البداية بطاقة صفراء فقط بسبب خطئه على جوليانو سيميوني، قبل أن تنصحه تقنية الفيديو (VAR) بترقية القرار إلى بطاقة حمراء مباشرة.
يشير الخبراء إلى خطأ تحكيمي رئيسي
يُقال إن مسؤولي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اعتبروا عدم إشهار البطاقة الحمراء فورًا خطأ تحكيميًا جسيمًا، مما دفع الهيئة الحاكمة إلى استبعاد كوفاتش من قائمة حكام النخبة للأدوار النهائية من البطولة. وتحدث الصحفي الإسباني إسحاق فوتو عن موقف يويفا من طرد كوبارسي المثير للجدل خلال إل بارتيداثو دي كوبي. وقال: «حكم الأمس لن يُدير مباراة أخرى، لكن بسبب خطأ عدم طرد كوبارسي مباشرة».
فليك غاضب بشدة بسبب عدم احتساب لمسة يد
بينما كان تركيز الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) منصبًّا على طرد كوبارسي، غضب مدرب برشلونة هانسي فليك بسبب حادثة مختلفة خلال الهزيمة 2-0. وانتقد المدرب الألماني الحكام بعدما بدا أن مارك بوبيل لمس الكرة بيده داخل منطقة الجزاء عقب ركلة مرمى قصيرة من الحارس خوان موسو.
وقال فليك لـموفيستار: "لا أعرف لماذا لم يتدخل حكم الفيديو المساعد (VAR). نحن جميعًا نرتكب أخطاء، لكن ما جدوى الـVAR؟ لا أستطيع فهم ذلك. كان يجب أن تُحتسب ركلة جزاء، وبطاقة صفراء ثانية، ثم بطاقة حمراء. هذا ما لا ينبغي أن يحدث".
لا تزال حالة كأس العالم 2026 على حالها
على الرغم من إيقافه فعليًا لبقية موسم دوري أبطال أوروبا 2025-26، لا يبدو أن كوفاتش يواجه حظرًا طويل الأمد عن المهام الدولية، وفقًا لصحيفة دياريو سبورت. ولا يزال الروماني ضمن القائمة الأولية للحكام لكأس العالم 2026، المقرر أن تستضيفه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.