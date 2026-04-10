تم استبعاد الحكم من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لبقية الموسم بعد قرارات مثيرة للجدل في خسارة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

بينما كان تركيز الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) منصبًّا على طرد كوبارسي، غضب مدرب برشلونة هانسي فليك بسبب حادثة مختلفة خلال الهزيمة 2-0. وانتقد المدرب الألماني الحكام بعدما بدا أن مارك بوبيل لمس الكرة بيده داخل منطقة الجزاء عقب ركلة مرمى قصيرة من الحارس خوان موسو.

وقال فليك لـموفيستار: "لا أعرف لماذا لم يتدخل حكم الفيديو المساعد (VAR). نحن جميعًا نرتكب أخطاء، لكن ما جدوى الـVAR؟ لا أستطيع فهم ذلك. كان يجب أن تُحتسب ركلة جزاء، وبطاقة صفراء ثانية، ثم بطاقة حمراء. هذا ما لا ينبغي أن يحدث".