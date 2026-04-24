SL Benfica v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off First Leg
تمتد إلى كأس العالم .. يويفا يعلن عن عقوبة بريستياني بسبب إهانة فينيسيوس

ريال مدريد ضد بنفيكا

فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) عقوبة تأديبية شديدة على جيانلوكا بريستياني عقب ما حدث في مباراة دوري أبطال أوروبا بين بنفيكا وريال مدريد يوم 17 فبراير 2026.

وأعلن لجنة الرقابة والأخلاقيات والانضباط التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) أن اللاعب تم إيقافه عن المشاركة في ست مباريات رسمية بسبب "سلوك تمييزي"، مرتبط بسلوك تم وصفه بأنه معاد للمثليين وليس عنصريًا.

كما طلب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) من الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) توسيع نطاق الإيقاف ليشمل جميع المباريات على المستوى العالمي، وهو ما قد يؤثر أيضًا على مشاركة اللاعب في كأس العالم 2026.

    سيتعين على بريستياني قضاء ست مباريات إجمالاً في مسابقات الاتحاد الأوروبي للأندية ومباريات المنتخبات الوطنية التي قد يتم استدعاؤه للعب معها، ما يعني غيابه عن تمثيل الأرجنتين إذا تم ضمه لتشكيل الفريق في كأس العالم.

    ومع ذلك، فإن ثلاث مباريات من أصل الست مباريات تظل معلقة بشروط لمدة عامين من تاريخ صدور القرار: وهذا يعني أن الإيقاف الفوري هو ثلاث مباريات، ما لم يتكرر المخالفة خلال الفترة المحددة.

    ويشمل الحساب أيضًا يوم الإيقاف المؤقت الذي قضاه اللاعب بالفعل في مباراة الإياب من تصفيات دوري أبطال أوروبا يوم 25 فبراير 2026 بين ريال مدريد وبنفيكا.

    وبالتالي، لا يزال هناك مباراتان فعليتان يتعين عليه قضاءهما.


    وقد فُتحت التحقيقات التأديبية عقب الأحداث التي وقعت خلال مباراة بنفيكا وريال مدريد، عندما اشتكى فينيسيوس جونيور من الإهانات التي وجهها إليه أحد لاعبي الفريق المنافس.

    في البداية، ارتبطت القضية بإهانات عنصرية محتملة، مع اتهام باستخدام مصطلح "mono"، أي قرد.

    لاحقاً، اعترف بريستياني بأنه وجه إلى اللاعب البرازيلي عبارة "maricón"، وهي إهانة ذات مضمون معادٍ للمثليين.

    وعلى هذا الأساس، صنفت الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) هذا السلوك على أنه تمييزي ذو طابع معاد للمثليين، مستبعدةً بذلك الفرضية العنصرية التي ظهرت في البداية.


    النقطة الحاسمة تتعلق بطلب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) من الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) بتطبيق الإيقاف على الصعيد العالمي.

    وإذا وافقت الفيفا على هذا الطلب، فمن الممكن أن يتم قضاء المباراتين المتبقيتين ليس فقط في البطولات الأوروبية مع بنفيكا، بل أيضًا في مسابقات الفيفا مع الأرجنتين.

    وإذا تم استدعاء بريستياني للمشاركة في كأس العالم 2026، فقد يتم خوض المباريات المتبقية خلال البطولة نفسها.

    وإلا، فسيتم تأجيل الحساب إلى الموسم الأوروبي التالي 2026/27 مع بنفيكا.

    كما أكد نادي بنفيكا هذا الإجراء في بيان رسمي.

    وأعلن النادي أنه تلقى إخطارًا من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) بالعقوبة المفروضة على اللاعب "بسبب استخدامه لغة معادية للمثليين خلال مباراة بنفيكا وريال مدريد"، مؤكدًا أيضًا أن الإيقاف لمدة ست مباريات، منها ثلاث مباريات مع وقف التنفيذ لمدة عامين ومباراة واحدة تم قضاؤها بالفعل.

