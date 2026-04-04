تلقى فريق ريال مدريد صدمة قوية في صراعه على لقب الدوري الإسباني بعد خسارته القاسية أمام مضيفه ريال مايوركا بنتيجة 2-1 في إطار الجولة 30 من المسابقة.

شهدت المباراة تراجعًا حادًا في أداء الفريق الملكي خاصة على المستوى الدفاعي مما منح أصحاب الأرض فرصة ذهبية لتحقيق انتصار تاريخي وسط ذهول الجميع.

لم يشفع هدف التعادل المتأخر الذي سجله البديل إيدير ميليتاو في إنقاذ الفريق من فخ الهزيمة حيث جاء الرد صاعقًا وسريعًا من مايوركا الذي استحق النقاط الكاملة بفضل انضباطه العالي وقتاليته الكبيرة التي استمرت حتى اللحظة الأخيرة من عمر اللقاء.



