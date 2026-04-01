تلميذ روبرتو دي زيربي السابق في برايتون، والذي يحظى بتقديره الكبير، يصدر تقييمًا صريحًا لفرص بقاء توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز تحت قيادة المدرب الجديد
دي زيربي يتولى زمام الأمور
أكد توتنهام يوم الثلاثاء تعيين دي زيربي، حيث منح المدرب السابق لفريق برايتون عقدًا طويل الأمد في الوقت الذي يكافح فيه النادي لتجنب الهبوط الكارثي إلى دوري الدرجة الثانية. ويصل الإيطالي إلى نادٍ يمر بفترة اضطراب، حيث يحتل توتنهام حاليًا المركز الذي يسبقه بفارق نقطة واحدة فقط عن مراكز الهبوط، وذلك في أعقاب سلسلة نتائج مقلقة. وعلى الرغم من المخاطر المالية الكبيرة وغياب بند الهبوط في عقده، يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها إعلان قوي عن نواياه.
حكم البقاء على لالانا
في حديثه مع برنامج "talkSPORT Breakfast"، أعرب لالانا عن اقتناعه التام بأن دي زيربي هو الرجل المناسب لإبعاد توتنهام عن منطقة الخطر، وكشف أن لاعبي فريق "السبيرز" قد طلبوا بالفعل الاستفادة من خبرته الداخلية حول أساليب المدرب الإيطالي.
وعندما سُئل لاعب وسط برايتون السابق عما إذا كان دي زيربي قادرًا على الحفاظ على بقاء توتنهام في الدوري، أجاب: "بالتأكيد. لا يساورني أدنى شك في ذلك. أعتقد فقط أنهم محظوظون جدًا جدًا. في الواقع، أشعر بقليل من الغيرة. كنت أتحدث إلى لاعب في توتنهام كان يستشيرني بشأنه. أعلم فقط أنهم سيخوضون رحلة مليئة بالتقلبات، لكنها ستكون رحلة رائعة".
تم إجراء مقارنة مع كلوب
واستناداً إلى خبرته الواسعة في اللعب تحت قيادة يورغن كلوب في ليفربول، لاحظ لالانا تشابهاً لافتاً في الطباع بين المدرب الألماني ودي زيربي، على الرغم من اختلاف فلسفاتهما التكتيكية. وقال لالانا: "في الواقع، كنت أقارنه دائماً بيورغن. ربما بسبب الشغف الذي يتمتع به كلاهما تجاه اللعبة. أعتقد أنهما مختلفان تمامًا من الناحية التكتيكية وطريقة اللعب. لكن من حيث الحب والشغف بكرة القدم، فهما متشابهان تمامًا.
"روبرتو رجل ذكي للغاية. سيدرك أنه ليس لديه الوقت للعب بطريقة معينة أو بأسلوب معين. ولن يكون متعجرفًا لدرجة عدم فهم ذلك. إنه يعلم أنه عليه الذهاب إلى هناك وتحفيز مجموعة من الرجال. لحسن حظ روبرتو، ربما لا يدرك ذلك، لكنه أحد أكثر المدربين والأشخاص إلهامًا على الإطلاق، في رأيي. بعد خمس دقائق من حديثه في أول لقاء لنا عندما انضم إلى برايتون، كنت قد انضممت إلى صفه. لا أشك في أنه سيكون قادرًا على تكرار ذلك في توتنهام."
مباراة افتتاحية صعبة في ويرسايد
يواجه دي زيربي اختبارًا فوريًا لقدرته على الحفاظ على الفريق في الدوري عندما يقود فريقه لمواجهة سندرلاند في ملعب «ستاديوم أوف لايت» يوم 12 أبريل. وبعد ذلك، سيتعين على المدرب الإيطالي الانتظار ستة أيام حتى يخوض أول مباراة له على أرضه في شمال لندن، حيث ستشكل المواجهة الحاسمة ضد ناديه السابق، برايتون، اختبارًا إضافيًا لقدرته على تحفيز اللاعبين خلال هذه المرحلة الحاسمة من الدوري الإنجليزي الممتاز.