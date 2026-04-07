تلقّى أتلتيكو مدريد ما يبرّر موقفه في خضمّ غضبه من البطاقة الحمراء لبرشلونة، بعدما أقرت لجنة التحكيم في الليغا بأن طرد جيرارد مارتين كان يجب أن يُثبت وأن يستمر ساريًا
تعترف هيئة التحكيم بوجود خطأ في حكم الفيديو المساعد (VAR)
أصدرَت اللجنة الفنية للحكام (CTA) توضيحًا رسميًا بشأن الواقعة المثيرة للجدل في مواجهة يوم السبت الماضي بين أتلتيكو مدريد وبرشلونة.
وخلال أحدث حلقة من وقت المراجعة، خلصت اللجنة إلى أن حكم الفيديو المساعد (VAR) لم يكن ينبغي أن يتدخل بعدما أشهر ماتيو بوسكيتس فيرير في الأصل بطاقة حمراء مباشرة في وجه مارتن بسبب تدخل قوي على تياغو ألمادا.
وأوضحت اللجنة أنه رغم أن مارتن ربما لمس الكرة، فإن طبيعة متابعة الحركة بعد ذلك تُعد «لعبًا عنيفًا خطيرًا».
وجاء في القرار الرسمي: «إن لمس الكرة أولًا لا يلغي الوقوع لاحقًا في لعب غير متحفظ أو متهور أو عنيف. إنه لعب عنيف خطير بغض النظر عمّن يلمس الكرة أولًا. والعقوبة التأديبية الصحيحة ينبغي أن تكون بطاقة حمراء».
داخل جدل التسجيلات الصوتية لتقنية حكم الفيديو المساعد
كشف التسجيل الصوتي الصادر عن المحادثة بين حكم الساحة بوسكيتس فيرير وحكم تقنية الفيديو المساعد (VAR) ماريو ميليرو لوبيز.
بدأ لوبيز المراجعة بالتوصية بإجراء مراجعة، طالبًا من الحكم التحقق من "إمكانية إلغاء البطاقة الحمراء التي أشهرتها، من فضلك". ثم تابع مقترحًا أن الاحتكاك كان "حركة طبيعية" بعد أن لعب لاعب برشلونة الكرة بشكل طبيعي.
وبعد مراجعة اللقطة على الشاشة، اقتنع فيرير بتفسير حكم الفيديو، قائلًا إن مارتين "يلعب الكرة ثم يدوس عليه، حركة طبيعية. سأُلغي الحمراء وأُشهِر له الصفراء، حسنًا؟"
وقد قضت لجنة الحكام الفنية (CTA) الآن بأن هذه التوصية لم يكن ينبغي تقديمها "لأنها كانت قرارًا صحيحًا اتخذه الحكم في الملعب".
غضب أتلتي تبرّر أخيرًا
يأتي اعتراف هيئة التحكيم عقب هجوم لاذع من الرئيس التنفيذي لأتلتيكو مدريد ميغيل أنخيل خيل مارين. ولم يُخفِ رئيس أتلتيكو تقييمه لأداء الحكّام، واصفًا الوضع بأنه "مخزٍ" ومشككًا في نزاهة عملية تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR).
وبالإشارة إلى التسجيلات الصوتية، قال مارين: "عندما نرى الصور ونستمع إلى الصوت الذي شاركه الاتحاد، كل ما يمكننا فعله هو أن نشعر بالخجل. هذا غير مقبول".
وأعرب ركيزة الدفاع روبين لو نورماند أيضًا عن إحباطه بعد الخسارة 2-1، مشيرًا إلى أن عدم الاتساق في المعايير كان من الصعب تقبّله. وأوضح لو نورماند أن تدخلات مشابهة في الأسابيع الماضية، مثل مباراة بيتيس ضد رايو فايكانو، قد أسفرت عن بطاقات حمراء، ما ترك نجوم أتلتيكو في حيرة بسبب غياب التجانس في معايير التحكيم في الدوري الإسباني.
تداعيات على سباق اللقب
بينما يوفر اعتراف رابطة الحكام CTA تبرئةً معنويةً لـ«لوس روخيبلانكوس»، فإنه لا يغيّر شيئًا في نتيجة مباراة لها تداعيات كبيرة على جدول الترتيب. لا يزال برشلونة في صدارة الدوري الإسباني بفارق سبع نقاط عن ريال مدريد، فيما يجد أتلتيكو نفسه خارج المراكز الثلاثة الأولى، متأخرًا عن فياريال بنقطة واحدة.