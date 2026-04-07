أصدرَت اللجنة الفنية للحكام (CTA) توضيحًا رسميًا بشأن الواقعة المثيرة للجدل في مواجهة يوم السبت الماضي بين أتلتيكو مدريد وبرشلونة.

وخلال أحدث حلقة من وقت المراجعة، خلصت اللجنة إلى أن حكم الفيديو المساعد (VAR) لم يكن ينبغي أن يتدخل بعدما أشهر ماتيو بوسكيتس فيرير في الأصل بطاقة حمراء مباشرة في وجه مارتن بسبب تدخل قوي على تياغو ألمادا.

وأوضحت اللجنة أنه رغم أن مارتن ربما لمس الكرة، فإن طبيعة متابعة الحركة بعد ذلك تُعد «لعبًا عنيفًا خطيرًا».

وجاء في القرار الرسمي: «إن لمس الكرة أولًا لا يلغي الوقوع لاحقًا في لعب غير متحفظ أو متهور أو عنيف. إنه لعب عنيف خطير بغض النظر عمّن يلمس الكرة أولًا. والعقوبة التأديبية الصحيحة ينبغي أن تكون بطاقة حمراء».