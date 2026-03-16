تلقى مانشستر يونايتد نصيحة بضرورة إعادة بناء خط الوسط، حيث يتوقع غاري نيفيل بيع مانويل أوغارتي إلى جانب رحيل كاسيميرو

أشار نيفيل، أسطورة مانشستر يونايتد، إلى أوغارتي باعتباره لاعباً من المرجح أن يغادر النادي هذا الصيف. اللاعب الدولي الأوروغواياني، الذي انضم من باريس سان جيرمان مقابل 50.8 مليون جنيه إسترليني في عام 2024، عانى من صعوبة في ترسيخ مكانه كلاعب أساسي ثابت، وارتبط اسمه بانتقال على سبيل الإعارة إلى غالطة سراي في يناير. على الرغم من الاستثمار الضخم، فشل في المشاركة كأساسي في أي مباراة تحت قيادة المدرب المؤقت مايكل كاريك، مما أدى إلى تساؤلات حول مدى ملاءمته للفريق على المدى الطويل.

وفي حديثه في بودكاسته علىقناة سكاي سبورتس، أشار نيفيل إلى أن فترة أوغارتي في مانشستر تقترب من نهايتها. وقال نيفيل: "يحتاج مانشستر يونايتد إلى لاعبين في خط الوسط هذا الصيف". "أعتقد أن أوغارتي سيغادر، لذا يحتاجون إلى لاعبين جيدين حقًا في خط الوسط. ربما أحدهما يكون أكثر تركيزًا على الموقع، ربما من النوع الذي يمثله مايكل كاريك، والآخر يكون أكثر تدميرًا".