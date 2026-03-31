تلقى ليفربول ضربة أخرى بسبب الإصابات، حيث تم استبدال جيريمي فرينبونج بعد دخوله كبديل في المباراة ضد هولندا

كانت التوقعات عالية مع اقتراب انتهاء فترة التوقف الدولية، لكن أسوأ مخاوف أرني سلوت تحققت خلال المباراة الودية التي خاضتها هولندا ضد الإكوادور.

دخل فرينبونج كبديل في الشوط الثاني بدلاً من زميله في ليفربول كودي جاكبو، لكن أمسيته انتهت مبكراً وبطريقة مقلقة. لم يلعب اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً سوى 13 دقيقة على أرض الملعب قبل أن يتم استبداله بعد خروجه من مقاعد البدلاء، مما أجبر رونالد كومان على إجراء تغيير اضطراري.

شوهد اللاعب الدولي الهولندي وهو يتجه مباشرة إلى النفق، وهو مشهد سيثير بلا شك قلقاً كبيراً لدى الجهاز الفني في ميرسيسايد.