تلقى ليفربول ضربة أخرى بسبب الإصابات، حيث تم استبدال جيريمي فرينبونج بعد دخوله كبديل في المباراة ضد هولندا
الاستراحة الدولية تنتهي بكارثة
كانت التوقعات عالية مع اقتراب انتهاء فترة التوقف الدولية، لكن أسوأ مخاوف أرني سلوت تحققت خلال المباراة الودية التي خاضتها هولندا ضد الإكوادور.
دخل فرينبونج كبديل في الشوط الثاني بدلاً من زميله في ليفربول كودي جاكبو، لكن أمسيته انتهت مبكراً وبطريقة مقلقة. لم يلعب اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً سوى 13 دقيقة على أرض الملعب قبل أن يتم استبداله بعد خروجه من مقاعد البدلاء، مما أجبر رونالد كومان على إجراء تغيير اضطراري.
شوهد اللاعب الدولي الهولندي وهو يتجه مباشرة إلى النفق، وهو مشهد سيثير بلا شك قلقاً كبيراً لدى الجهاز الفني في ميرسيسايد.
صعوبات مستمرة في الحفاظ على لياقته البدنية تواجه فرينبونغ
تعد هذه النكسة الأخيرة محبطة بشكل خاص بالنظر إلى الموسم المتقطع الذي يمر به فرينبونغ. فقد تعرض لاعب باير ليفركوزن السابق بالفعل لفترتين منفصلتين من الغياب هذا الموسم، مما أعاق قدرته على الحفاظ على إيقاع ثابت في الدوري الإنجليزي الممتاز. وقد وقعت أول مشكلة كبيرة له في مباراة ضد أينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا في أكتوبر الماضي.
وأعقب مشكلة أوتار الركبة تلك إصابة أخرى في العضلات خلال مباراة ضد قاراباغ في يناير. وفي حين لم يؤكد الفريق الطبي الهولندي بعد الطبيعة الدقيقة لهذه الإصابة الأخيرة، فإن تكرار مشاكله العضلية يشير إلى أن فترة نقاهة قد تكون ضرورية، مما يعرض مشاركته في المرحلة الأخيرة من الموسم للخطر.
أزمة دفاعية تتفاقم بالنسبة لـ«سلوت»
لا يمكن أن يكون التوقيت أسوأ من هذا بالنسبة لليفربول، في الوقت الذي يستعد فيه الفريق لمباراة حاسمة في كأس الاتحاد الإنجليزي ضد مانشستر سيتي يوم السبت المقبل. ويواجه آرني سلوت بالفعل نقصًا حادًا في الخيارات على الجانب الأيمن من خط دفاعه، مما يجعل الغياب المحتمل لفريمبونغ كابوسًا تكتيكيًا.
وقد تم استبعاد اللاعب الدولي الأيرلندي الشمالي كونور برادلي عن بقية الموسم بعد خضوعه لعملية جراحية في إصابة خطيرة في الركبة تعرض لها خلال مباراة أرسنال. وبدون فرينبونج أو برادلي، قد يضطر سلوت إلى إعادة نشر دومينيك زوبوسلاي في دور أعمق، أو الاعتماد على اللاعب متعدد الاستخدامات جو جوميز لملء الفراغ خلال أسبوع حاسم من المباريات.
مباريات حاسمة في الأفق
وبالإضافة إلى مباراة الكأس المحلية، سيخوض ليفربول أيضًا مباراة الذهاب الحاسمة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان بعد أربعة أيام فقط. ويشكل احتمال مواجهة الموهبة الهجومية للبطل الفرنسي دون وجود ظهير أيمن متخصص وجاهز بدنيًا تحديًا صعبًا للريدز في سعيهم للفوز بالألقاب على عدة جبهات.
كان فرينبونج أحد ممثلي ليفربول في تشكيلة هولندا يوم الثلاثاء، إلى جانب فيرجيل فان ديك وغاكبو، بينما بقي رايان جرافنبرخ بديلاً لم يشارك في المباراة.
ومع ذلك، يتجه التركيز الآن بالكامل إلى غرفة العلاج في مركز تدريب AXA، حيث ينتظر النادي بفارغ الصبر أخبارًا عن خطورة حالة فرينبونج.