تلقى فينيسيوس جونيور وريال مدريد دفعة معنوية بعد تجنب إصابة خطيرة رغم الخسارة التي منيت بها البرازيل

أثيرت مخاوف عندما غاب اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا عن التدريبات الجماعية في أورلاندو، وفضل بدلاً من ذلك القيام بتمارين تعافي مخصصة في صالة الألعاب الرياضية. وأفادت التقارير أن المهاجم اشتكى من إجهاد عضلي عقب المباراة الودية المكثفة التي خاضتها البرازيل ضد فرنسا، مما أدى إلى مخاوف من أن يكون أحدث نجم في ريال مدريد ينضم إلى غرفة العلاج.

ومع ذلك، قدم الصحفي ميغيل أنخل دياز من قناة COPE تحديثاً إيجابياً عن الوضع، حيث صرح بأن "فينيكوس بخير" وأن "عدم مشاركته في مباراة كرواتيا هو إجراء احترازي". ومن المتوقع أن يكون فينيكوس جاهزاً لرحلة ريال مدريد إلى مايوركا في نهاية الأسبوع المقبل. وستشكل هذه الأخبار دفعة قوية لمدرب "البلانكوس" ألفارو أربيلوا، الذي يواجه بالفعل نقصاً في التشكيلة بسبب إصابات أخرى في صفوف المنتخب الوطني.