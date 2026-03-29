تلقى فينيسيوس جونيور وريال مدريد دفعة معنوية بعد تجنب إصابة خطيرة رغم الخسارة التي منيت بها البرازيل
التدابير الاحترازية الخاصة بنجم المنتخب البرازيلي
أثيرت مخاوف عندما غاب اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا عن التدريبات الجماعية في أورلاندو، وفضل بدلاً من ذلك القيام بتمارين تعافي مخصصة في صالة الألعاب الرياضية. وأفادت التقارير أن المهاجم اشتكى من إجهاد عضلي عقب المباراة الودية المكثفة التي خاضتها البرازيل ضد فرنسا، مما أدى إلى مخاوف من أن يكون أحدث نجم في ريال مدريد ينضم إلى غرفة العلاج.
ومع ذلك، قدم الصحفي ميغيل أنخل دياز من قناة COPE تحديثاً إيجابياً عن الوضع، حيث صرح بأن "فينيكوس بخير" وأن "عدم مشاركته في مباراة كرواتيا هو إجراء احترازي". ومن المتوقع أن يكون فينيكوس جاهزاً لرحلة ريال مدريد إلى مايوركا في نهاية الأسبوع المقبل. وستشكل هذه الأخبار دفعة قوية لمدرب "البلانكوس" ألفارو أربيلوا، الذي يواجه بالفعل نقصاً في التشكيلة بسبب إصابات أخرى في صفوف المنتخب الوطني.
لا تزال مفاوضات العقد متوقفة
ورغم أن الأخبار المتعلقة بلياقة اللاعب تبعث على التفاؤل في أوساط نادي البرنابيو، إلا أن الوضع بشأن مستقبله على المدى الطويل لم يتغير. وعلى الرغم من مكانته كأحد أبرز المهاجمين في العالم، لم تشهد المفاوضات حول عقد جديد محتمل في العاصمة الإسبانية أي تطورات تذكر. وفي معرض حديثه عن سير المفاوضات، أشار دياز إلى أنه: "فيما يتعلق بتجديد عقده، لم تُعقد أي اجتماعات جديدة". في الوقت الحالي، يبدو أن النادي واللاعب يركزان على الملعب مع دخول ريال مدريد المرحلة الحاسمة من الموسم، ساعيين إلى حصد الألقاب على عدة جبهات.
برشلونة لم يحالفه الحظ مع رافينها
بينما يبدو أن ريال مدريد قد نجا من كارثة محققة، تلقى منافسه برشلونة ضربة مدمرة. وعلى عكس مواطنه فينيسيوس، من المتوقع أن يغيب رافينها لفترة طويلة عن الملاعب بعد تعرضه لإصابة في أوتار الركبة الخلفية. وسيغيب لاعب ليدز السابق لمدة خمسة أسابيع تقريبًا، مما سيجعله يغيب عن مباريات حاسمة في دوري أبطال أوروبا.
وأكد البيان الرسمي لبرشلونة خطورة هذه الخسارة، حيث جاء فيه: "يعاني رافينها من إصابة في أوتار الركبة اليمنى، كما أكدته الفحوصات الطبية التي أجراها الاتحاد البرازيلي لكرة القدم (CBF) عقب الشعور بالألم الذي عانى منه خلال مباراة البرازيل وفرنسا في بوسطن يوم الخميس. سيعود اللاعب إلى برشلونة لبدء العلاج المناسب. وتقدر مدة التعافي بخمسة أسابيع. وقد اضطر إلى مغادرة الملعب في الشوط الأول من مباراة ودية انتهت بهزيمة أمريكا الجنوبية بنتيجة 2-1".
الاهتمام يعود إلى الدوري الإسباني
وبعد أن تم تصنيف الإصابة على أنها طفيفة، يتجه التركيز الآن نحو استئناف المنافسات المحلية. ومن المقرر أن يواجه ريال مدريد فريق مايوركا بمجرد استئناف نشاط الأندية، وسيكون وجود نجم الفريق ذي الرقم 7 أمرًا حيويًا في الخطة التكتيكية لأربيلوا، في ظل سعي الفريق للحفاظ على وتيرته في المركز الثاني وتقليص فارق النقاط الأربع الذي يفصله عن غريمه برشلونة. في غضون ذلك، يواجه المتصدر الكتالوني جدول مباريات صعب بدون رافينها. عليه خوض ثلاث مواجهات ضد أتلتيكو مدريد في غضون 10 أيام فقط، تبدأ بمباراة في الدوري الإسباني قبل مباراة ذهاب وإياب في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.