Getty Images Entertainment
ترجمه
تلقى خافيير تيباس ضربة كبيرة أخرى بعدما قضت محكمة بأن احتجاج لاعبي الدوري الإسباني ضد إقامة مباراة فياريال وبرشلونة في ميامي كان قانونياً
ترفض المحكمة ادعاء الإضراب غير القانوني
في انتكاسة قانونية كبيرة لتيباس، قضت المحكمة الوطنية بأن الاحتجاج القصير الذي نظّمه لاعبون من الدوري الإسباني في وقت سابق من هذا الموسم كان قانونيًا بالكامل.
وكانت رابطة الدوري الإسباني قد سعت إلى تصنيف توقفٍ لمدة 15 ثانية في بداية المباريات على أنه «إضراب متخفٍّ»، لكن المحكمة رفضت هذه المزاعم، ووصفت الإجراء بأنه تعبير عن الحق في حرية التعبير بالارتباط مع الحرية النقابية.
وقد نشأ النزاع خلال الجولة التاسعة من المباريات عندما اتفق قادة الفرق على إيقاف اللعب خلال الثواني الأولى من مبارياتهم. وكانت هذه البادرة الجماعية ردًا مباشرًا على المقترح المثير للجدل بنقل مباراة بين فياريال وبرشلونة إلى ميامي، وهي خطة أُلغيت في نهاية المطاف.
وأشارت المحكمة إلى أن التوقف كان «عديم الأثر» فيما يتعلق بسير يوم المباريات، إذ أُنجزت جميع المباريات دون أي حادث لاحق.
- Getty Images Sport
رُفضت ادعاءات تيباس المالية
كانت رابطة الدوري قد سعت بقوة إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد رابطة اللاعبين (AFE)، مدعيةً أن الاحتجاج تسبب في ضرر تجاري كبير.
وجادلت لا ليغا بأن هذا الإجراء تسبب في خسارة قدرها 8.7 مليون يورو لمنتجها. غير أن القضاء لم يتأثر بهذه الأرقام، مؤكداً أن الاحتجاج لم يستوفِ المتطلبات القانونية ليُصنَّف إضراباً.
وشدد الحكم على أن اللاعبين كانوا مدفوعين بغياب الشفافية والحوار من جانب لا ليغا بشأن مشروع ميامي.
وبحسب المحكمة، كان هذا الإجراء وسيلة رمزية للرياضيين للتعبير عن استيائهم بعد استبعادهم من مناقشات أثرت مباشرة في ظروف عملهم ونزاهة المنافسة.
عملية وساطة فاشلة
أعقبت المعركة القانونية انهيارًا في التواصل بين الهيئتين الحاكمتين لكرة القدم الإسبانية. وكان رئيس رابطة لاعبي كرة القدم الإسبان (AFE) ديفيد أغانزو قد حضر اجتماع وساطة في خدمة الوساطة والتحكيم بين الاتحادات (SIMA) في ديسمبر، لكن تيباس كان غائبًا بشكل لافت.
وأدى هذا الفشل في التوصل إلى اتفاق إلى دفع الدوري لرفع القضية إلى المحكمة الوطنية، حيث مُني الآن بهذه الهزيمة.
وعلى الرغم من إقرار المحكمة بأن الإجراء الجماعي وقع خلال ساعات العمل، فإنها رأت أن مدة الاحتجاج — التي لم تتجاوز 10 إلى 15 ثانية — حالت دون اعتباره إضرابًا غير قانوني.
وأشار القضاة إلى أن رابطة الليغا أخفقت في تزويد نقابة اللاعبين بمعلومات كافية خلال مراحل التخطيط للعرض الاستعراضي في ميامي، ما يبرر أكثر حاجة اللاعبين إلى التعبير عن معارضتهم بوسائل رمزية.
- Getty Images Entertainment
تتعهد رابطة الدوري الإسباني بمواصلة النضال
وفاءً لنهجه المعتاد، لا ينوي تيباس وإدارته ترك المسألة دون متابعة. وقد أعلنت رابطة الدوري الإسباني بالفعل أنها ستتقدم بطعن إلى المحكمة العليا، موضحة أن هذه الخطوة تأتي «بهدف توضيح نطاق هذه الحقوق في مجال كرة القدم الاحترافية وضمان حماية كافية لنزاهة المنافسة وحقوقها السمعية البصرية».
وفي بيان أعقب الحكم، شددت الرابطة على أن «الحكم نفسه يقرّ كحقيقة ثابتة بالأثر على السمعة والاقتصاد الذي نتج عن ذلك، والمنبثق عن عمل جماعي أثّر مباشرةً في التطور الطبيعي للمنتج السمعي البصري في وقت بالغ الأهمية».