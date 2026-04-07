في انتكاسة قانونية كبيرة لتيباس، قضت المحكمة الوطنية بأن الاحتجاج القصير الذي نظّمه لاعبون من الدوري الإسباني في وقت سابق من هذا الموسم كان قانونيًا بالكامل.

وكانت رابطة الدوري الإسباني قد سعت إلى تصنيف توقفٍ لمدة 15 ثانية في بداية المباريات على أنه «إضراب متخفٍّ»، لكن المحكمة رفضت هذه المزاعم، ووصفت الإجراء بأنه تعبير عن الحق في حرية التعبير بالارتباط مع الحرية النقابية.

وقد نشأ النزاع خلال الجولة التاسعة من المباريات عندما اتفق قادة الفرق على إيقاف اللعب خلال الثواني الأولى من مبارياتهم. وكانت هذه البادرة الجماعية ردًا مباشرًا على المقترح المثير للجدل بنقل مباراة بين فياريال وبرشلونة إلى ميامي، وهي خطة أُلغيت في نهاية المطاف.

وأشارت المحكمة إلى أن التوقف كان «عديم الأثر» فيما يتعلق بسير يوم المباريات، إذ أُنجزت جميع المباريات دون أي حادث لاحق.



