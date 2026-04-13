تلقى توتنهام ضربة قوية في صراع الهبوط، بعدما استُبعد كريستيان روميرو حتى نهاية الموسم عقب إصابة مروعة أمام سندرلاند
الاصطدام يؤدي إلى حسرة قلب لقائد توتنهام
أُجبر قلب الدفاع البالغ من العمر 27 عامًا على مغادرة الملعب في منتصف الشوط الثاني بملعب أوف لايت عقب حادثة داخل منطقة الجزاء. وبدا أن روميرو قد تعرّض لدفعة في ظهره من مهاجم سندرلاند برايان بروبي، قبل أن يصطدم لاحقًا بحارس مرماه أنتونين كينسكي. وقد تركت قوة الارتطام المدافع في حالة من الألم الشديد، وفي النهاية تم استبداله بكيفن دانسو.
وأكّدت التقييمات الطبية الأولية وجود تمزّق جزئي في الرباط الجانبي الإنسي للركبة، وفقًا لمراسل بي بي سي سبورت سامي موكبل. ومن المقرر إجراء فحوصات إضافية خلال الأيام المقبلة لتحديد مدى الضرر البنيوي بالكامل، لكن إي إس بي إن وموكبل أفادا بأن الإطار الزمني الحالي المقترح من مصادر داخلية يشير إلى فترة غياب تتراوح بين خمسة وثمانية أسابيع. ويُنهي هذا الجدول عمليًا موسمه المحلي، في وقت يسعى فيه سبيرز إلى اجتياز مرحلة ختامية محفوفة بالمخاطر.
لا تزال آمال كأس العالم قائمة بالنسبة لروميرو
في حين أن هذا الخبر يُعد ضربة قاصمة لآمال توتنهام في البقاء، فإن هناك جانبًا إيجابيًا للاعب على الصعيد الدولي. ومع انطلاق كأس العالم 2026 بعد أقل من شهرين في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، فإن فترة التعافي المتوقعة ينبغي أن تسمح لروميرو باستعادة لياقته في الوقت المناسب للدفاع عن لقب الأرجنتين. ولا يزال المدافع ركيزة أساسية في خط دفاع ليونيل سكالوني، وسيكون متحمسًا لقيادة «الألبيسيليستي» هذا الصيف.
وتُمثل هذه الإصابة فترة صعبة للمدافع، الذي عانى مؤخرًا من انتكاسات بدنية. وهي ثاني إنذار كبير يتعرض له خلال فترة زمنية قصيرة، بعد خروجه بسبب إصابة مرتبطة بارتجاج في مباراة عالية المخاطر بدوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد الشهر الماضي. وبالنسبة لسبيرز، فإن غياب قائدهم يأتي في أسوأ توقيت ممكن، إذ يحتلون المركز الثامن عشر في جدول الترتيب.
دي زيربي يواجه أزمة دفاعية وسط بداية صعبة
لم يكن فجر حقبة دي زيربي في توتنهام أسوأ مما كان عليه، إذ طغت إصابة مدافعهم الأيقوني التي أنهت موسمه على هزيمة بنتيجة 1-0 في ملعب أوف لايت. وتواصلت معاناة النادي اللندني الشمالي بعدما عجز عن إيجاد ثغرة، ليخضع في النهاية لهدفٍ جاء بعد انحراف، ما يتركه غارقًا في منطقة الهبوط.
كان السبيرز يأملون في «دفعة المدرب الجديد» تحت قيادة المدرب السابق لبرايتون، لكن أجواء الظهيرة انقلبت إلى السوء خلال الشوط الثاني. وتمثل النتيجة بداية قاتمة للعهد الجديد، إذ يحتل النادي الآن المركز الثامن عشر في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، ويواجه احتمالًا حقيقيًا لخوض معركة من أجل البقاء دون أكثر عناصره الدفاعية تأثيرًا.
توتنهام عالق في صراع الهبوط
تأتي خسارة روميرو في أسوأ وقت ممكن لنادٍ يعيش حالة من الانحدار الحر. أصبح توتنهام الآن على بُعد نقطتين من منطقة الأمان ويواجه نهاية موسم شاقة. ومن دون قائده، يتعيّن على دي زيربي إيجاد طريقة لتدعيم خط دفاع بدا هشّاً طوال حملة مخيّبة للآمال. التحوّل التكتيكي المتوقع تحت قيادة المدرب الإيطالي سيتعيّن الآن تطبيقه من دون أفضل مدافع فردي لديه.
المحطة التالية لسبيرز هي مباراة حاسمة على أرضه أمام برايتون، مواجهة تبدو بالفعل وكأنها «لا بد من الفوز» إذا أرادوا الخروج من المراكز الثلاثة الأخيرة. سيشكّل غياب قيادة روميرو وحضوره البدني عائقاً كبيراً، ما يترك أمثال كيفن دانسو وميكي فان دي فين أمام مسؤولية هائلة لإبقاء النادي في دوري الأضواء.