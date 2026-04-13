أُجبر قلب الدفاع البالغ من العمر 27 عامًا على مغادرة الملعب في منتصف الشوط الثاني بملعب أوف لايت عقب حادثة داخل منطقة الجزاء. وبدا أن روميرو قد تعرّض لدفعة في ظهره من مهاجم سندرلاند برايان بروبي، قبل أن يصطدم لاحقًا بحارس مرماه أنتونين كينسكي. وقد تركت قوة الارتطام المدافع في حالة من الألم الشديد، وفي النهاية تم استبداله بكيفن دانسو.

وأكّدت التقييمات الطبية الأولية وجود تمزّق جزئي في الرباط الجانبي الإنسي للركبة، وفقًا لمراسل بي بي سي سبورت سامي موكبل. ومن المقرر إجراء فحوصات إضافية خلال الأيام المقبلة لتحديد مدى الضرر البنيوي بالكامل، لكن إي إس بي إن وموكبل أفادا بأن الإطار الزمني الحالي المقترح من مصادر داخلية يشير إلى فترة غياب تتراوح بين خمسة وثمانية أسابيع. ويُنهي هذا الجدول عمليًا موسمه المحلي، في وقت يسعى فيه سبيرز إلى اجتياز مرحلة ختامية محفوفة بالمخاطر.