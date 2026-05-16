وجه الأمير عبد الرحمن بن مساعد، رئيس مجلس إدارة نادي الهلال الأسبق، رسالة شديدة اللهجة، بشأن "التشكيك" حول تتويج سابق للزعيم بلقب دوري المحترفين السعودي.
تكذيب واعتذار وتلويح بالقضاء: عبد الرحمن بن مساعد يرد على التشكيك في لقب الهلال .. "النصر فاز بالدوري مرتين"
- social gfx
القصة من البداية
وأثارت لقطة "إنذار" نجم ضمك، فالنتين فادا، في مباراة الفيحاء، حالة واسعة من الجدل، بشأن مدى استحقاق اللقطة للبطاقة الصفراء، والتي أكدت غياب الأرجنتيني عن مواجهة النصر، في الجولة الرابعة والثلاثين والختامية من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.
غياب مؤثر أمام النصر، الذي يطمح لتحقيق الفوز من أجل التتويج رسميًا بلقب دوري روشن السعودي، لتخرج بعض حملات التشكيك حول قرار الحكم محمد السلطان.
واستعان أحد المغرّدين عبر منصة (إكس)، تعليقًا تم حذفه من قِبل الأمير عبد الله بن مساعد، ورسالة من الإعلامي دباس الدوسري، بأن هناك أعضاء شرف سابقين، لم يعد لهم صفة رسمية في الأندية، ويكثرون الظهور الإعلامي، وهم أكثر الأشخاص الذين يزيدون الاحتقان، مضيفًا "للتذكير: كان وزيرًا للرياضة، وحقق الهلال الدوري بعد غياب 5 سنوات".
"اتق الله ولا تكذب"
وردّ الأمير عبد الرحمن بن مساعد، على المتابع، بقوله "اتق الله ولا تكذب، لم يحقق الهلال الدوري، وعبد الله (بن مساعد)، مسؤول عن الرياضة، بل حققه النصر مرتين".
ورد الإعلامي تركي الحربي، على رسالة رئيس الهلال الأسبق، بتقارير سابقة، تؤكد أن الهلال حسم لقب دوري جميل السعودي للمحترفين، في موسم 2016-2017، قبل ثلاثة أيام "فقط" من إعقاء عبد الله بن مساعد، من منصبه في هيئة الرياضة (وزارة الرياضة سابقًا).
اعتذار وتلويح بالقضاء
ووجه الأمير عبد الرحمن بن مساعد، اتهامًا للمغرّد بأنه "تشكيك" في الذمم، بالإشارة إلى أن الهلال، حقق لقب دوري المحترفين السعودي، في وقت تولي عبد الله بن مساعد، لهيئة الرياضة، مضيفًا "الشرع مطهرة والقضاء بيننا لينصف المتضرر".
وعاد الأمير عبد الرحمن، برسالة جديدة، قال فيها "قلت لك في رد سابق: (اتق الله ولا تكذب)، وبعد تحققي فعلًا، عبد الله أعفي بعد تحقيق الهلال للقب الدوري بيومين وقبل جولتين من نهاية الدوري منذ عشر سنوات، لذلك أقدم لك اعتذاري عن مفردة لا تكذب، ولكن الأكيد أن النصر حقق الدوري أيضًا، في وقت تولي عبد الله المسؤولية، وكذلك لم يحقق الهلال أي بطولة حين كنت رئيسًا للهلال في وقت عبد الله.
ولكن ما سبق لا يلغي أنك شككت في ذمة عبد الله بطريقة إشارتك إلى أن الهلال حقق الدوري في وقت توليه هيئة الرياضة بعد غياب خمس سنوات، وهذا مفهوم من تغريدتك، وواضح مما جاء فيها، وكذلك من سياق كل الردود عليها، والتشكيك في الذمم والقدح في الأمانة ليسا بالأمر السهل ويستدعي اللجوء للقضاء".
- Getty
الهلال للأمل الأخير .. والنصر يحلم ببطولتين في يوم واحد
يوم حافل، يشهد مواجهتين من العيار الثقيل، حيث يلتقي الهلال بنظيره نيوم، على ملعب المملكة أرينا، في الجولة الـ33 وقبل الأخيرة، من دوري روشن، بينما يخوض النصر، معركة نهائي دوري أبطال آسيا 2، أمام جامبا أوساكا الياباني، على ملعب الأول بارك.
ويواصل الهلال مساعيه نحو التمسك بأمل المنافسة على لقب دوري روشن، حتى الرمق الأخير، حيث يحل في الوصافة بـ78 نقطة، بفارق خمس نقاط عن النصر المتصدر، ويملك الزعيم فرصة لتقليص الفارق إلى نقطتين.
في المقابل، قد يصبح اليوم مشهودًا للنصر، إذا ما تعثر الهلال أمام نيوم، لأن ذلك يعني رسميًا تتويج كتيبة جورج جيسوس بلقب دوري روشن، وقد يتمكن من تخطي عقبة جامبا أوساكا، ويفوز ببطولتين في يوم واحد.
- Getty Images Sport
مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026
يُعاني فريق الهلال الأول لكرة القدم من تذبذب في المستوى، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك بقيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي.
وحقق الهلال 23 انتصارًا مع 9 تعادلات، في 32 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي؛ مع التتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز على نادي الخلود في النهائي.
أما على المستوى القاري.. ودع الهلال دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ بعد الهزيمة بـ"ركلات الجزاء" أمام السد القطري، عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (3-3).
المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في الموسم الحالي؛ يأتي على الرغم من التألُق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.
وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في الصيف الماضي، حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".